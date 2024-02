Elon Musk: “dentro de alguns meses vou desligar o meu número de telefone”

Por vezes, não sabemos se devemos levar a sério os problemas de Elon Musk ou não, mas parece que desta vez ele anuncia que vai finalmente desligar o seu número de telefone pessoal e passar a utilizar mensagens e chamadas de áudio e vídeo apenas através do X. Mas de onde vem a ligação à Internet? Provavelmente da Starlink!

Rede Social X como operador de comunicações... mais ou menos!

Elon Musk fez uma "declaração dramática" na sua conta pessoal do X (antigo Twitter):

Dentro de alguns meses, vou desligar o meu número de telefone e utilizar apenas mensagens de texto e chamadas de voz e vídeo através do X.

Será que Musk sabe alguma coisa que nós não sabemos?

De uma forma intrigante e sem grandes explicações, Elon Musk anunciou que vai desligar o seu número de telefone pessoal e passar a utilizar as mensagens e chamadas através da aplicação X. Mas será que o mundo ainda está pronto para abdicar do número de telefone pessoal? E se não tivermos rede de telemóvel?

De acordo com alguns indícios, Elon Musk deverá ativar os serviços de satélite Starlink para os dispositivos móveis (como os smartphones) a um custo mensal, o que permitirá a ligação e disponibilidade à Internet a qualquer hora e em qualquer lugar. Sim, até nos voos. Não teremos de utilizar a Internet no avião, o que nos permitirá usufruir de uma largura de banda de maior qualidade e muito mais estável do que a oferecida pelas companhias aéreas, por exemplo.

A alusão de Musk não deve ser vista como casual, a intenção de permitir a ligação a partir de qualquer lugar e a qualquer momento permitirá aos utilizadores "cancelar" a linha telefónica pessoal e utilizar apenas a Internet via satélite. Assim, podemos utilizar o WhatsApp, por exemplo, sem a necessidade de nos ligarmos através do nosso número de telefone.

Será que a Internet via satélite Starlink é mais estável e segura do que as redes móveis convencionais? Só o tempo o dirá.