Microsoft Teams: Sabe que pode ter uma password nas partilhas?

O Teams da Microsoft é provavelmente a melhor ferramenta para trabalho colaborativo, para equipas. A sua utilização não é difícil, mas há sempre funcionalidades que não estão muito acessíveis. Sabia que pode ter uma password nas suas partilhas?

O Microsoft Teams é a ferramenta mais utilizada por quem faz teletrabalho em Portugal segundo o nosso inquérito. A ferramenta é uma das mais completas do mercado e também uma das que nos permite ter o trabalho mais organizado. O Microsoft Teams é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina chat, serviço de videoconferência, armazenamento de ficheiros e integração de apps no local de trabalho.

Teams: Como ter uma password nas suas partilhas?

Uma das funcionalidades do Teams é a possibilidade de partilhar facilmente conteúdos. As partilhas podem ser feitas "internamente" para as equipas ou então podemos partilhar conteúdos com qualquer pessoa, desde que para isso os ficheiros/pastas estejam no OneDrive.

Para fazer uma partilha e associar uma password devem carregar com o botão do lado dierito no conteúdo a partilhar e depois escolher a opção Partilhar.

Em seguida, no menu de partilha, devem carregar no ícone da roda dentada.

Por fim, é apresentado um menu onde é possível definir se é possível editar ou apenas ver os conteúdos, definir uma password para acesso aos conteúdos e até limitar o download de conteúdos.

Para quem nunca usou o Teams, pode ver aqui como começar a dar os primeiros passos. Como referido, a utilização do Teams é muito simples, sendo uma fantástica ferramenta para trabalho colaborativo e organização da nossa informação.