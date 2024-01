Starlink quer trazer Internet mais barata sem fidelização aos telemóveis

O modelo de negócio da Starlink é simples: o utilizador inscreve-se no serviço da empresa, compra uma antena, subscreve o plano que pretende e não tem de lidar com fidelizações. Pode ativar ou desativar o serviço quando entender e pode tê-lo disponível em praticamente qualquer lugar na Terra. Agora, Elon Musk quer alargar esta oferta para os telemóveis.

Internet para todos em quase qualquer lugar da Terra

Musk quer ir mais longe, com melhor preço e a chegar a mais pessoas. Sim, esta pequena descrição poderá encaixar-se no seu projeto da Tesla, da SpaceX mas também na sua oferta Starlink. Segundo o CEO da empresa, o "novo prato" que estará a ser preparado é pequeno o suficiente para caber numa mochila. O homem mais rico do mundo também referiu que o próximo serviço móvel Starlink oferecerá 7Mbps de largura de banda por célula.

2024 trará muitas e boas novidades neste capítulo. Elon Musk, diz que uma versão portátil do Starlink está prevista para chegar nos próximos meses.

Vamos apresentar o Starlink mini ainda este ano, que pode caber numa mochila.

Disse Musk num discurso aos funcionários da SpaceX.

Na sexta-feira, a SpaceX foi ao Twitter/X para publicar o discurso do CEO, que forneceu uma atualização sobre os negócios da empresa, incluindo o progresso na expansão do Starlink, o seu serviço de Internet por satélite.

Em setembro, a FCC aprovou o pedido da SpaceX para operar a mini antena parabólica Starlink, que deverá ter o tamanho de um MacBook. Mas a empresa não falou muito sobre o produto até agora.

Não foram fornecidos preços, especificações ou imagens. Mas Musk disse que o modelo será "muito fixe para quem quer uma Starlink muito portátil".

No seu discurso, Musk também falou sobre a próxima geração do prato Starlink "standard" da empresa, que a empresa começou a convidar os utilizadores a encomendar em novembro. O hardware em si custa 599 dólares (em Portugal custa 450 euros), o mesmo preço do prato atual de segunda geração. No entanto, Musk sinalizou que o novo prato padrão custa menos para a SpaceX fabricar.

Já enviámos o nosso hardware de próxima geração. É a versão quatro do terminal do utilizador. Portanto, isso permite-nos baixar o custo da Starlink.

Referiu Elon Musk.

Anteriormente, uma única antena Starlink custava 3000 dólares para ser produzida, mas a empresa tem vindo a reduzir constantemente os custos de fabrico. Isto envolveu a abertura de uma nova fábrica Starlink no Texas, a que Musk se referiu no seu discurso.

Levar a Internet aos telemóveis a um preço mais em conta

O outro grande objetivo da empresa é operar uma versão móvel do serviço Starlink que possa transmitir dados para telefones em terra, dando aos consumidores uma forma de comunicar digitalmente mesmo nas regiões mais remotas. Este serviço também terá preços mais em conta.

Na quinta-feira, a SpaceX demonstrou que a tecnologia funciona, retransmitindo com sucesso mensagens de texto de um lote de satélites Starlink "Direct to Cell" recém-lançados para telefones não modificados no solo.

No seu discurso, Musk disse que o sistema móvel Starlink foi concebido para fornecer cerca de 7Mbps por célula.

E as células têm centenas de qulilómetros quadrados de tamanho. Portanto, é bom para mensagens de texto Tecnicamente, poderíamos fazer vídeo se fôssemos os únicos, ou se houvesse poucas pessoas nessa célula, como se estivéssemos no meio do Pacífico.

Disse o CEO da empresa.

A empresa planeia lançar o serviço Starlink mobile através da T-Mobile ainda este ano para suportar mensagens de texto. O suporte de voz e dados está programado para chegar mais tarde em 2025. No entanto, a SpaceX ainda está à espera da aprovação da FCC para operar o serviço comercialmente nos EUA.

Quanto ao serviço regular Starlink, Musk disse que um dos principais objetivos é reduzir a latência do sistema para menos de 20 milissegundos. Para isso, a empresa está a construir mais estações de "gateway" ligadas a redes de fibra no solo.

Estas estações terrestres podem depois transportar a Internet de alta velocidade para os satélites Starlink em órbita.