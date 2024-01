Dar uma nova cor à sua cozinha? Conheça o assistente online ideal

Mobilar e decorar uma sala de estar, um quarto, uma cozinha ou uma sala de jantar é uma verdadeira façanha. Há tanto em que pensar, tantos pormenores, grandes detalhes, móveis, acessórios, cor, material, estilo. Uma interminável lista a considerar antes de sequer começar a pôr «mãos à obra». Mas este assistente online pode ajudar!

Todas as divisões e os espaços de uma casa são importantes. Cada um com o seu propósito, sempre com o intuito de combinar estilo, comodidade, praticidade e conforto, para um resultado final, visualmente agradável.

Nenhuma combinação de belo e prático é tão importante como a de uma cozinha. Considerando o propósito do espaço, queremos sempre que seja o mais prática possível, com pequenos detalhes que facilitem o armazenamento e a preparação dos alimentos. Se for, igualmente, o espaço onde se tomam as refeições, então o cuidado é ainda mais importante, contando que estamos a combinar múltiplos objetivos, no mesmo espaço.

À parte os confortáveis e práticos bancos de cozinha e sala de jantar, há toda uma lista a considerar, no momento de equipar e decorar uma cozinha.

Onde me sento?

Podem considerar a escolha ou compra das cadeiras ou bancos, como um dos últimos itens da lista ou como um dos primeiros. Na verdade, não importa o lugar em que apareça na checklist, quando estamos a decorar ou renovar uma cozinha. O importante é que não se esqueça de os incluir.

Note que, no momento de considerar novos bancos de cozinha, existem imensos itens a ter em conta:

Tipo: Prefere bancos individuais ou bancos corridos? O espaço permite um banco adicional de repouso ou apenas os bancos ao redor da mesa?

Prefere bancos individuais ou bancos corridos? O espaço permite um banco adicional de repouso ou apenas os bancos ao redor da mesa? Material: Um material resistente, mas ainda assim cómodo. Os bancos podem ser do mesmo material da mesa ou de materiais diferentes. Em vime, madeira, couro ou tecido. As alternativas são mais do que muitas!

Um material resistente, mas ainda assim cómodo. Os bancos podem ser do mesmo material da mesa ou de materiais diferentes. Em vime, madeira, couro ou tecido. As alternativas são mais do que muitas! Cor: Vai optar por todos os bancos da mesma cor? Guiar-se pela cor da mesa? Ou criar algo totalmente retro, com um banco de cada cor. Porque os móveis na mesma cor resultam bem, mas um ambiente a anos 60, com diferentes cores e diferentes materiais pode também ser uma opção.

Vai optar por todos os bancos da mesma cor? Guiar-se pela cor da mesa? Ou criar algo totalmente retro, com um banco de cada cor. Porque os móveis na mesma cor resultam bem, mas um ambiente a anos 60, com diferentes cores e diferentes materiais pode também ser uma opção. Dimensões: Altos, baixos, mais ou menos estreitos. São muitas as dimensões. Aqui, sim, deve considerar-se as dimensões da mesa, por uma questão de conforto.

Isto são apenas alguns dos elementos a considerar. E repare que ainda estamos a falar de bancos ou cadeiras de cozinha.

Equipar e decorar uma cozinha

É evidente que, antes de começar a mobilar e decorar uma cozinha — ou qualquer outro espaço, aliás — há muito a ter em conta. O exemplo dos bancos é flagrante: a quantidade de variáveis e especificações que permitem chegar a um resultado final completamente diferente são inegáveis.

Devem passar pelo mesmo processo criativo alguns dos elementos essenciais numa cozinha:

Os móveis de cozinha: cor, estilo, material são as incógnitas. As dimensões vão depender em parte do espaço da cozinha. Fita métrica em riste para móveis à medida do espaço. A personalização é a palavra ordem, neste caso.

A mesa: uma pequena mesa de preparação de alimentos ou uma mesa para almoçar e jantar? Um apoio para refeições rápidas ou uma base para pequenos almoços de domingo? Perguntas, perguntas e mais perguntas…

A ilha: trocar uma mesa por uma ilha, numa cozinha com menos espaço, pode ser uma boa opção. Continua a ficar com espaço para preparar as refeições e para comer.

Os eletrodomésticos de grande porte: fundamental. Considerando o espaço que ocupam, é necessário decidir se queremos encastrá-los ou exibi-los. Vai depender da estética do eletrodoméstico e do quanto combina com a cozinha.

