LG, marca sul coreana, inaugurou a sua primeira fábrica de carregadores de elétricos no Texas

A LG Electronics abriu a sua primeira fábrica de carregadores de veículos elétricos (VE) fora da Coreia do Sul - em Fort Worth, Texas - para conquistar uma parte do competitivo mercado de carregamento de VE da América do Norte.

A sua nova fábrica de estações de carregamento de veículos elétricos, com uma área de mais de 18 km metros quadrados, tem capacidade para produzir mais de 10 mil carregadores por ano, afirmou a LG no comunicado da empresa.

A LG começou a fabricar carregadores para veículos elétricos de 11 quilowatts no Texas. A empresa iniciará a montagem de carregadores com uma capacidade de 175 quilowatts no primeiro semestre deste ano e de 350 quilowatts no final deste ano.

LG quer atingir 79 mil milhões de dólares em vendas até 2030

A iniciativa surge depois de o CEO da LG, William Cho, ter sublinhado, no ano passado, o compromisso da empresa com a "eletrificação" como principal motor de crescimento a médio e longo prazo. A empresa sul-coreana de eletrónica tem procurado novas oportunidades de negócio em áreas como o carregamento de veículos elétricos e os cuidados de saúde digitais para atingir 79 mil milhões de dólares em vendas até 2030, contra 51,4 mil milhões de dólares em 2022.

A LG disse que a penetração no mercado de veículos elétricos dos EUA permitirá à empresa explorar novas oportunidades de negócios e aproveitar a crescente procura de carregadores de veículos elétricos nos EUA.

Os EUA tinham mais de 165 mil portas públicas de carregamento de VE em dezembro de 2023; O seu presidente, Joe Biden, pretende construir pelo menos 500 mil carregadores públicos até 2030.

Ao estabelecer a nossa fábrica de produção de carregadores de VE no Texas, seremos capazes de responder ativamente à demanda crescente por infraestrutura de VE nos EUA.

Disse Jand Ik-hwan, presidente da LG Business Solution Company.

A LG decidiu instalar a sua primeira fábrica de carregadores de veículos elétricos no Texas por algumas razões estratégicas. De acordo com a LG, o estado oferece os benefícios da utilização de instalações existentes, juntamente com redes de logística e transporte.

