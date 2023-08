37 novos radares de velocidade já em setembro! Saiba os locais…

Nos últimos tempos temos vindo a falar dos radares móveis e da sua instalação em vários pontos do país. De acordo com as informações mais recentes, estes radares começaram a funcionar já a partir de 1 de setembro, assim como alguns de velocidade instantânea. Conheça os locais...

A partir do dia 1 de setembro haverá novos radares de controlo de velocidade a funcionar em todo o país. Segundo revelação do JN, no total serão 37 novos radares, sendo que 12 serão radares de velocidade média. Os radares de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, mas calculam se os mesmos andaram mais depressa, entre dois pontos de um determinado trajeto.

Os radares de velocidade média têm, nas estradas portuguesas, uma sinalética própria: o sinal de trânsito H42.

Radares de velocidade média a funcionar a partir de 1 de setembro

A1

Santarém (65,2 quilómetros);

Mealhada/Anadia (217,4 quilómetros);

A25

Águeda (42,5 quilómetros);

A3

Braga (38,1 quilómetros);

Trofa (16,9 quilómetros);

A42

Paços de Ferreira (9,1 quilómetros);

A7

Montijo (75,7 quilómetros);

Vila Franca de Xira (110,7 quilómetros);

EN109

Figueira da Foz (100,7 quilómetros)

EN 211

Marco de Canaveses (1,4 quilómetros);

IC19

Sintra (8,2 quilómetros);

IC2

Loures (9,8 quilómetros);

Radares de velocidade instantânea a funcionar a partir de 1 de setembro

A1

Vila Nova de Gaia (292,9 km);

Vila Nova de Gaia (292,4 km);

A2

Albufeira (233,1 km);

A44

Vila Nova de Gaia (4,5 km)

A7

Guimarães (33,3 km; 33,7 km);

EN101

Guimarães (110,7 km);

EN103

Barcelos (22,9 km);

EN105

Santo Tirso (20 km);

EN109

Figueira da Foz (110,4 km);

EN119

Benavente (28 km)

EN125-10

Fato (1,4 km)

EN14

Maia (6,1 km);

EN18

Belmonte (19,6 km);

EN206

Fafe (46 km);

EN234

Nelas (88,7 km);

EN251

Coruche (39,2 km);

EN252

Palmela (5,2 km; 9 km);

EN260

Beja (13,4 km);

EN5

Montijo (6 km)

IC17

Loures (19,1 km)

IC2

Coimbra (183,3 km);

Águeda (239 km);

IP7

Lisboa (3,4 km);

Radares de velocidade instantânea com data a anunciar

A20

Porto (9,8 km);

A29

Vila Nova de Gaia (48,7 km; 48,8 km)

A43

Porto (1,7 km; 1,8 km)

EN114

Montemor-o-Novo (170 km)

EN125

Albufeira (74,6 km);

EN6-7

Cascais (2,7 km)

IC1

Alcácer do Sal (548,6 km)

IC17

Loures (14,2 km)

Odivelas (17,9 km)

IC2

Coimbra (190,8 km)

IC8

Sertã (115 km)

IP3

Coimbra (49,9 km);

Radares de velocidade média com data a anunciar

A29

Vila Nova de Gaia (45,8 km; 47,3 km;

Santa Maria da Feira/Espinho (35 km);

EN18

Évora (276,1 km);

Beja (366 km)

EN378

Sesimbra (13,2 km);

EN4

Alcochete (24,8 km)

IC1

Palmela (539,2 km)

Ourique (680 km; 686,9 km);

IC2

Rio Maior (65,3 km)

Segundo a ANSR, os radares baixam os acidentes mortais em mais de 70%.