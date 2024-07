Combustíveis: preços vão subir pela quarta semana consecutiva

Mais uma vez, o preço dos combustíveis aumentará na próxima semana. Numa tendência de aumentos, prevê-se "uma subida dos preços em até 1,5 cêntimos por litro na gasolina 95 e 1 cêntimo por litro no gasóleo".

Gasolina sobe 1,5 cêntimos por litro e gasóleo aumenta 1 cêntimo por litro

Os preços dos combustíveis vão manter a tendência recente a partir da próxima segunda-feira.

Naquela que será a quarta semana consecutiva de aumentos, "a evolução das cotações em euros aponta para uma subida dos preços em até 1,5 cêntimos por litro na gasolina 95 e 1 cêntimo por litro no gasóleo", segundo a fonte de uma das principais petrolíferas nacionais à Executive Digest.

A mesma fonte indicou que os preços dos postos junto aos hipermercados seguem a tendência do mercado, com uma "subida de 0,0112 euros na gasolina e um aumento de 0,0084 euros no gasóleo".

Nas últimas quatro semanas, desde o passado dia 17 de junho, a gasolina 95 passou de 1,702 €/litro para 1,737 €/litro e o gasóleo subiu de 1,523 €/litro para 1,594 €/litro. Contas feitas, os condutores portugueses viram a sua fatura ficar 2,1 e 4,26 euros mais cara, respetivamente.

Os dados da DGEG mostram que o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,595 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 vale 1,738 euros.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.