Novos C4 e C4 X chegaram a Portugal: Citroën renova por completo a sua gama de berlinas

Os novos C4 e C4X térmicos e as correspondentes versões 100% elétricas ë-C4 e ë-C4X decompõem-se numa gama com a seguinte estrutura de preços:

Novos C4:

Além das versões elétricas de 100 e 115 kW que começam nos 39.065 € (You) e 40.725 € (Plus) respetivamente para o C4, os clientes poderão optar entre as novas versões Híbrido 100 e Híbrido 136 desde os 29.215 € no caso do Híbrido 100 (You) e 30.975 € no Híbrido 136 (Plus).

Está disponível, também, o 1.2 PureTech 130 EAT8 nas versões Plus e Max, com preços a iniciar nos 29.475 € (Plus) e 32.015 € (Max).

Novos C4X:

As versões elétricas de 100 e 115 kW começam nos 39.415 € (You) e 41.075 € (Plus) respetivamente no C4X, ao passo que a versão Híbrido 136 inicia nos 30.665 € (You).

Já as versões equipadas com o motor 1.2 PureTech 130 EAT8 têm um preço de 29.825 € (Plus) e 32.665 € (Max).