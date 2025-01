Pelos resíduos que geram, esta empresa tem uma estratégia para a reciclagem de capacetes

Os resíduos relacionados com os motociclos são um problema e, aparentemente, há mais resíduos de equipamento do que da própria máquina. Particularmente, de capacetes. Por isso, uma empresa pensou numa estratégia para assegurar a sua reciclagem.

Os capacetes não duram muito tempo, mesmo que não sejam danificados por quedas. Aliás, as diretrizes habituais das fabricantes indicam que devem ser substituídos a cada cinco a sete anos, o que acaba por gerar uma quantidade significativa de resíduos.

Então, a Dainese, empresa proprietária da AGV Helmets, pensou numa forma de resolver o problema dos capacetes descartados. O objetivo do projeto Life Impacto passa por prolongar o ciclo de vida global do capacete, utilizando a reciclagem seletiva para transformar o processo linear num processo circular.

Até agora, os capacetes descartados acabavam (provavelmente) na incineradora ou no aterro sanitário. Portanto, a ideia do Life Impacto é repensar o tratamento do equipamento de motociclismo em fim de vida, procurando evitar desperdícios desnecessários, por via da criação de um método sustentável e eficaz de separar e reciclar os plásticos utilizados no fabrico de capacetes.

Os capacetes fabricados terão as mesmas caraterísticas e normas de segurança que os fabricados com novos plásticos [...] Trata-se de reutilizar materiais sempre que possível. Por exemplo, o policarbonato que faz a viseira: se não puder ser utilizado para o seu objetivo original, pode ser utilizado para fazer novos spoilers.

Esclareceu Massimo Varese, diretor de I&D da Dainese, sublinhando que a segurança não será sacrificada no processo, pois "salvar vidas continua a ser o nosso objetivo".

Para concretizar este objetivo da reciclagem de capacetes, a Dainese está a construir uma nova fábrica, com a qual espera responder a dois desafios:

Reciclagem de plásticos nos capacetes existentes;

Conceção de novos capacetes, por forma a facilitar a sua reciclagem, no futuro.

Esta fábrica processará os capacetes em fim de vida para separar vários plásticos (ABS, EPS e PC). Estes serão, posteriormente, reciclados em componentes para capacetes AGV totalmente novos. O objetivo inicial passará por reciclar 5000 capacetes.

Prevê-se que, desses, sejam recuperados 3700 kg de ABS, 1056 kg de EPS e 637 kg de PC. O processo de reciclagem reduzirá, também, a utilização global de água em 50% e a utilização de energia e as emissões de CO2 em 60%.

No desenvolvimento da sua tecnologia de reciclagem e criação de novos produtos recicláveis, a Dainese está a colaborar com quatro grupos italianos: