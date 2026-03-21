Sharp mostra robô capaz de montar um computador (e já não é ficção científica)

A automação continua a evoluir a um ritmo impressionante e há mais um sinal claro dessa transformação. A empresa japonesa Sharp, através da sua divisão de robótica, demonstrou um robô humanoide capaz de montar componentes de um computador, uma tarefa que exige precisão extrema.

A demonstração foi revelada durante o evento tecnológico GTC 2026 da NVIDIA e mostra até que ponto a robótica já consegue replicar tarefas humanas altamente delicadas.

Um robô que encaixa componentes com precisão

Segundo foi demonstrado, o robô consegue realizar uma das operações mais sensíveis na montagem de um PC: inserir uma placa gráfica na motherboard.

Este tipo de tarefa exige:

Alinhamento milimétrico

Controlo de força

Estabilidade mecânica

Não se trata apenas de pegar e largar peças. O robô tem de aplicar a pressão correta, evitar danos nos conectores e garantir um encaixe perfeito, algo que até utilizadores experientes fazem com cuidado.

Mais do que uma demonstração: um sinal do futuro

A importância desta demonstração vai além do impacto visual. Se um robô consegue montar componentes delicados como GPUs, então está muito próximo de conseguir montar um PC completo de forma autónoma.

Este avanço sugere:

Linhas de montagem totalmente automatizadas

Redução de erros humanos

Produção mais rápida e consistente

Além disso, abre portas a novos modelos industriais onde robôs trabalham lado a lado com humanos em tarefas de elevada precisão.

A evolução da robótica está a acelerar

A Sharp não é nova no mundo da robótica, mas este tipo de demonstração mostra uma mudança clara: os robôs estão a sair dos ambientes controlados e a entrar em tarefas reais, complexas e exigentes.

A capacidade de manipular hardware sensível é um dos maiores desafios da robótica moderna. E, ao que tudo indica, começa agora a ser ultrapassado.

O impacto no consumidor ainda vai demorar

Apesar do avanço, não se espera que estes robôs cheguem ao consumidor comum tão cedo. O custo, a complexidade e a necessidade de adaptação a diferentes componentes continuam a ser barreiras.

No entanto, no setor industrial, o impacto poderá ser rápido e significativo.

A mensagem é clara: montar um PC pode deixar de ser uma tarefa humana, e isso pode acontecer mais cedo do que se imagina.