Empresa substituiu uma equipa por IA. Depois, foi procurar programadores no LinkedIn

Uma empresa de software despediu toda a sua equipa de desenvolvimento para substituí-la por Inteligência Artificial (IA). Os resultados, contudo, não foram os esperados...

O receio de que os sistemas baseados em IA roubem os postos de trabalho aos seres humanos surgiu, desde logo, com o lançamento do ChatGPT. Embora o desenvolvimento da tecnologia estivesse a ser conduzido há várias décadas, os utilizadores comuns viram nesse e noutros chatbots - que, entretanto, surgiram como cogumelos - uma verdadeira ameaça.

Apesar deste medo que foi sendo disseminado, até por especialistas da área, uma empresa canadiana não teve grande sorte na temida substituição.

Conforme partilhado pelo jornal TechGiG, o programador e fundador de uma empresa de desenvolvimento de software despediu toda a equipa de desenvolvimento, substituindo-a por três sistemas de IA. Estes iriam, em teoria, fazer o trabalho da equipa humana, com menos erros e em menos tempo.

Numa publicação no X, Wes Winder partilhou, orgulhosamente, que havia despedido toda a sua equipa.

Alguns dias depois da publicação, contudo, o empresário publicou uma oferta de emprego no LinkedIn, discretamente, procurando candidatos com perfil para desenvolvimento de software.

Algum programador web que seja bom com React/ Remix/ Supabase e esteja à procura de algum trabalho extra? Posso ter trabalho para vocês. Respondam com o vosso portefólio/ trabalhos recentes e eu entrarei em contacto.

Claro que as respostas ao anúncio, que ficou viral no Reddit, após a primeira publicação do empregador no X, não tardaram a chegar, dando contexto aos potenciais candidatos que viam a oferta de emprego.

De facto, declarações de grandes nomes da indústria tecnológica já tinham apontado que as grandes empresas tecnológicas não estão a apostar na IA como substituto, mas como elemento complementar.

Especificamente, Mark Garman, diretor-executivo da AWS, e Jensen Huang, diretor-executivo da NVIDIA, duas das maiores empresas tecnológicas envolvidas no desenvolvimento de IA, já afirmaram que, graças à tecnologia, os engenheiros de software não precisarão de programar, no futuro, pois uma IA fá-lo-á por eles na língua mais adequada.