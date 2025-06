Goldman Sachs alarga assistente de IA a toda a empresa

Num reforço da sua estratégia em matéria de Inteligência Artificial (IA), o grupo financeiro Goldman Sachs alargou o seu assistente de IA a toda a empresa.

Com o lançamento oficial da ferramenta de IA em toda a empresa, a Goldman Sachs junta-se a uma série de bancos que já decidiram adotar a tecnologia para facilitar as suas operações e, principalmente, ajudar os funcionários nas tarefas diárias.

Segundo um memorando, enviado aos funcionários pelo diretor de informação, Marco Argenti, há já cerca de 10.000 funcionários a utilizar o chamado assistente GS AI.

Em janeiro, informámos sobre a implementação da IA na Goldman Sachs como parte de um esforço, a longo prazo, para introduzir funcionários alimentados pela tecnologia.

O assistente GS AI ajudará os funcionários da Goldman Sachs a "resumir documentos complexos e redigir conteúdo inicial para realizar análises de dados", segundo o memorando interno, citado pela Reuters.

Goldman Sachs não é a única a incluir a IA no setor bancário

Entretanto, o Citigroup já possui ferramentas de IA como o Citi Assist, que pesquisa políticas e procedimentos internos do banco, bem como o Citi Stylus, que ajuda no resumo e comparação de documentos.

Também o Morgan Stanley já utiliza a IA, por via de um chatbot que ajuda os consultores financeiros nas interações com os clientes; e o Bank of America conta com a Erica para ajudar nas transações diárias dos clientes de retalho.