Gabinete Nacional de Segurança tem novo diretor-geral

O Gabinete Nacional de Segurança (GNS) é o organismo do Estado português responsável pela coordenação e supervisão das atividades relacionadas com a segurança da informação. O GNS tem um novo diretor-geral.

Como referido, o GNS tem com missão a segurança da informação, nomeadamente a proteção da informação classificada, tanto no âmbito nacional como no contexto das obrigações internacionais (por exemplo, com a NATO, UE, ONU).

Principais funções do GNS

Garantir a segurança da informação classificada, em suporte físico ou digital;

Emitir normas e procedimentos para a proteção dessa informação em organismos públicos e privados;

Avaliar e certificar sistemas de segurança, incluindo tecnologias de informação e comunicação;

Gerir a Autoridade Nacional de Segurança, a Autoridade Nacional de Comunicações Seguras e a Autoridade de Certificação Nacional;

Atuar como Ponto Nacional de Contacto com entidades congéneres internacionais no domínio da segurança.

O Contra-Almirante Manuel da Costa Honorato é o novo diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, de despacho n.º 6750-B/2025, de 23 de junho. Costa Honorato substitui o Contra-Almirante António Gameiro Marques, que deixou o cargo no final de maio de 2025, aos 66 anos, passando à reforma.