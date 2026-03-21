ChatGPT, Atlas e o Codex: a OpenAI quer criar uma super app com tudo

A OpenAI prepara uma surpresa importante para os seus utilizadores. Do que foi revelado, e até confirmado, unificará todas as suas aplicações num única proposta para desktop. O ChatGPT, o browser Atlas e a framework de codificação Codex são um conjunto integrado e conciso no PCe e em breve vão coexistir num único ponto.

ChatGPT, Atlas e o Codex numa única app

Estas importantes aplicações da OpenAI — ChatGPT , Codex e Atlas — serão consolidadas numa única aplicação para computador. A responsabilidade final é de Fidji Simo, responsável pelas aplicações da OpenAI. O objetivo estratégico disto é claro: simplificar a experiência do utilizador e eliminar a atual fragmentação das diversas variantes do OpenAI.

A OpenAI está ativa em todas as frentes. Mas uma empresa que expande as suas aplicações e serviços, que reorienta os seus projetos, não se resume a oferecer uma infraestrutura central de elevada qualidade que permite aos seus utilizadores melhorar os seus produtos, sobretudo nas áreas da engenharia e do comércio. Fidji Simo pediu, por isso, a estas equipas que interrompam os seus "projectos paralelos" para se concentrarem na criação de uma super-ferramenta unificada.

OpenAI quer otimizar o que está disponível

Esta irá supervisionar o projeto, com a assistência de Greg Brockman, presidente da OpenAI. Incorporar aplicações individuais da OpenAI, que atualmente executam várias tarefas diferentes, num conjunto com a mesma interface, deverá permitir a criação de um ecossistema de trabalho consistente, simples e flexível.

Esta mudança é essencial para otimizar os recursos da empresa, que enfrenta a concorrência da Google e da Anthropic. Isto é especialmente verdade tendo em conta que a OpenAI planeia realizar o seu IPO em breve.

Nos próximos meses, a OpenAI deverá adicionar novas funcionalidades baseadas em agentes à sua aplicação Codex, expandindo significativamente as suas capacidades para além da simples programação, antes de integrar o ChatGPT e o web browser Atlas nesta "super-aplicação". No entanto, a aplicação ChatGPT permanecerá inalterada nos dispositivos móveis.