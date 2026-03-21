ChatGPT, Atlas e o Codex: a OpenAI quer criar uma super app com tudo
A OpenAI prepara uma surpresa importante para os seus utilizadores. Do que foi revelado, e até confirmado, unificará todas as suas aplicações num única proposta para desktop. O ChatGPT, o browser Atlas e a framework de codificação Codex são um conjunto integrado e conciso no PCe e em breve vão coexistir num único ponto.
ChatGPT, Atlas e o Codex numa única app
Estas importantes aplicações da OpenAI — ChatGPT , Codex e Atlas — serão consolidadas numa única aplicação para computador. A responsabilidade final é de Fidji Simo, responsável pelas aplicações da OpenAI. O objetivo estratégico disto é claro: simplificar a experiência do utilizador e eliminar a atual fragmentação das diversas variantes do OpenAI.
A OpenAI está ativa em todas as frentes. Mas uma empresa que expande as suas aplicações e serviços, que reorienta os seus projetos, não se resume a oferecer uma infraestrutura central de elevada qualidade que permite aos seus utilizadores melhorar os seus produtos, sobretudo nas áreas da engenharia e do comércio. Fidji Simo pediu, por isso, a estas equipas que interrompam os seus "projectos paralelos" para se concentrarem na criação de uma super-ferramenta unificada.
As empresas vão através das fases de exploração e das fases de refoco; ambos são critical. But when new bets start to work, like we're seeing now with Codex, it's very important to double down on them and avoid distractions. Really glad we're seizing this moment. https://t.co/FH85IvW6CN
— Fidji Simo (@fidjissimo) 19 de Março de 2026
OpenAI quer otimizar o que está disponível
Esta irá supervisionar o projeto, com a assistência de Greg Brockman, presidente da OpenAI. Incorporar aplicações individuais da OpenAI, que atualmente executam várias tarefas diferentes, num conjunto com a mesma interface, deverá permitir a criação de um ecossistema de trabalho consistente, simples e flexível.
Esta mudança é essencial para otimizar os recursos da empresa, que enfrenta a concorrência da Google e da Anthropic. Isto é especialmente verdade tendo em conta que a OpenAI planeia realizar o seu IPO em breve.
Nos próximos meses, a OpenAI deverá adicionar novas funcionalidades baseadas em agentes à sua aplicação Codex, expandindo significativamente as suas capacidades para além da simples programação, antes de integrar o ChatGPT e o web browser Atlas nesta "super-aplicação". No entanto, a aplicação ChatGPT permanecerá inalterada nos dispositivos móveis.