Tudo pronto! Goldman Sachs começa a substituir bancários por IA

Numa tendência que podemos reconhecer como crescente, a Inteligência Artificial (IA) está a entrar pelas empresas adentro, indo muito além de chatbots e simples assistentes. Em mais um exemplo da sua potencialidade, a Goldman Sachs anunciou o início do processo de substituição de bancários pela tecnologia.

A empresa de investimento global Goldman Sachs está pronta para começar a substituir os seus bancários por IA. Conforme relatado pela imprensa, o "assistente GS AI" foi lançado para cerca de 10.000 funcionários como parte do seu esforço de longo prazo para introduzir funcionários alimentados pela tecnologia.

Pense em todas as tarefas que você pode querer concluir relativamente a uma variedade de casos de uso para todas as profissões que podem estar agora ao seu alcance.

Disse o diretor de informações da Goldman Sachs, Marco Argenti, explicando que, por enquanto, a tecnologia terá de resumir e rever e-mails, bem como traduzir códigos entre linguagens de programação.

O diretor prevê que, dentro de três a cinco anos, os modelos de IA poderão começar a eliminar as fronteiras entre humanos e a tecnologia: "o assistente de IA torna-se tão real quanto falar com outro funcionário da [Goldman Sachs]".

À medida que progredimos, o segundo passo é quando você começa a ter esse comportamento agêntico, ou seja, "estou a realizar uma tarefa em nome de um funcionário da Goldman Sachs e preciso de executar um conjunto de etapas". É aí que o modelo vai começar a fazer coisas como um funcionário da Goldman, não apenas dizer coisas como um funcionário da Goldman.

Esta iniciativa da empresa de investimento, globalmente conhecida, vai ao encontro de uma tendência que podemos reconhecer como crescente, que já envolve outros bancos, como JPMorgan e Morgan Stanley, que têm reforçado o uso de ferramentas de IA.

Aliás, esses bancos enquadram frequentemente experiências, visando tornar a vida dos seus funcionários mais fácil.

Introduzir a IA não eliminará as pessoas, ou os bancários, da Goldman Sachs

No caso da Goldman Sachs, Marco Argenti revelou que a tecnologia não eliminará totalmente as pessoas, mas "conduzirá à transformação da força de trabalho". Afinal, na sua perspetiva,"tudo se resume sempre às pessoas: as pessoas vão fazer a diferença, porque vão ser as pessoas que realmente evoluem a IA, educam a IA, capacitam a IA e depois agem".

Uma vez que quem lida com modelos tem relatado alucinações, num problema que os engenheiros têm procurado resolver, será curioso perceber até que ponto estes assistentes de IA em substituição de funcionários serão efetivamente úteis.