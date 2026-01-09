Portugal: aprovada Agenda Nacional de Inteligência Artificial

Está aprovada a Agenda Nacional de Inteligência Artificial para Portugal. Ao todo são 32 medidas, num investimento superior a 400 milhões de euros até 2030.

No setor público, está previsto um investimento de 25 milhões de euros para aplicar IA em áreas como contratação pública, processamento de faturas, recrutamento e licenciamentos, com o objetivo de reduzir burocracia, acelerar respostas e melhorar os serviços prestados a cidadãos e empresas.

De acordo com o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, a adoção de IA é "um fator importante de desenvolvimento do país", permitindo reforçar a competitividade, a produtividade e a criação de valor público, num contexto em que Portugal reúne condições para assumir uma posição de liderança europeia nesta área.

A Agenda assume a confiança dos cidadãos como pilar central, garantindo uma utilização ética, segura e responsável da inteligência artificial, alinhada com o Regulamento Europeu da IA.

Principais medidas da Agenda Nacional de Inteligência Artificial