Portugal: aprovada Agenda Nacional de Inteligência Artificial
Está aprovada a Agenda Nacional de Inteligência Artificial para Portugal. Ao todo são 32 medidas, num investimento superior a 400 milhões de euros até 2030.
No setor público, está previsto um investimento de 25 milhões de euros para aplicar IA em áreas como contratação pública, processamento de faturas, recrutamento e licenciamentos, com o objetivo de reduzir burocracia, acelerar respostas e melhorar os serviços prestados a cidadãos e empresas.
De acordo com o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, a adoção de IA é "um fator importante de desenvolvimento do país", permitindo reforçar a competitividade, a produtividade e a criação de valor público, num contexto em que Portugal reúne condições para assumir uma posição de liderança europeia nesta área.
A Agenda assume a confiança dos cidadãos como pilar central, garantindo uma utilização ética, segura e responsável da inteligência artificial, alinhada com o Regulamento Europeu da IA.
Principais medidas da Agenda Nacional de Inteligência Artificial
- Escalar aplicações em áreas críticas transversais (contratação pública, faturas, recrutamento, licenciamentos), incorporando o AMALIA quando aplicável e lançar novos concursos públicos para soluções inovadoras
- Implementar programa de formação avançado em IA para funcionários públicos
- Criar um Centro de Excelência em IA, integrado na ARTE, para atuar como coordenador transversal no Estado, evitar duplicação e acelerar casos de uso prioritários
- Criar Centros de IA Setoriais que irão focar-se no desenvolvimento de produtos, em consórcio de inovação entre academia, empresas e AP. Iremos começar pela Saúde, alavancando o trabalho do Center for Responsible AI e pela Indústria e Robótica.
- Reforçar a linha de financiamento “IA nas PME” e promover roadshows dedicados a IA
- Expandir doutoramentos não académicos e projetos de investigação aplicada em IA
- Criar um Visto IA Fast Track para atrair talento altamente qualificado
- Criar uma Semana Nacional da Inteligência Artificial e uma campanha nacional para motivar jovens para carreiras em IA, com o objetivo de sensibilizar para a diversidade de percursos em IA (ex.: gestão de produto, Engenheiro de robótica; Especialista em e tica em IA ou Cientista de dados)
- Ação de literacia em IA, com foco na sensibilização para os riscos e uso responsável
- Assegurar continuidade do Center for Responsible AI após o PRR
- Criar um acelerador de startups em IA responsável
- Criar um suplemento adicional para bolsas de doutoramento ou projetos de investigação em áreas de responsabilidade e ética de IA
- No domínio regulatório, Portugal irá alinhar-se com a nova visão europeia, assegurando uma aplicação da legislação comunitária simples, clara e favorável à inovação. Em paralelo, o Governo irá desenvolver um guia prático de implementação do Regulamento de IA
