Itália multa Cloudflare por não impedir pirataria no seu serviço

· Internet 7 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Tug@Tek says:
    9 de Janeiro de 2026 às 13:39

    Os sites, que são relatados na notícia, como alegadamente terem conteúdo ilegal, não são certamente da autoria ou propriedade da cloudflare, porque não criminalizar quem efetivamente está a comete um crime?
    Isto é semelhante por exemplo, a culpabilizar um construtor de automóveis só porque quem o comprou um automóvel da marca deste construtor, o usou para cometer crimes.
    Isto é ridículo na minha opinião.

  2. Carlos says:
    9 de Janeiro de 2026 às 14:07

    qual a fonte da noticia?

  3. says:
    9 de Janeiro de 2026 às 15:09

    A ser verdade, Itália só parece ridícula na situação.
    Por essa ordem de ideias mais vale multar a internet por partilha de conteúdo ilegal.

  4. says:
    9 de Janeiro de 2026 às 15:16

    Como já comentei em tempos, quem faz pirataria do IPTV, qualquer diz vão ser considerados altos criminosos da sociedade, o resto é so bons feitores, os culpados de todos é a malta do IPTV. Aos pontos que isto chegou!!!!

  5. Julio says:
    9 de Janeiro de 2026 às 15:20

    Não é novidade nenhuma que a Cloduflare, é o local de onde são feitos a maioria dos ataques.
    Outros Países deviam fazer o mesmo.

    Não se podem permitir serviços que depois servem para provocar danos graves, aos Países.
    Ou eles controlam quem tem acesso, ou então, devem abandonar esses locais.

  6. Rui Pacheco says:
    9 de Janeiro de 2026 às 15:24

    torrentfreak

  7. Rui says:
    9 de Janeiro de 2026 às 15:25

    Nos **Censos 2021**, o INE contratou a empresa americana **Cloudflare** para serviços na plataforma online, permitindo potencial transferência de dados pessoais sensíveis (incluindo saúde e religião) para os EUA sem garantias adequadas contra acesso por autoridades estrangeiras.

    Isso violou o **RGPD** (artigos 44.º-46.º), mesmo com cláusulas contratuais-tipo, por insuficiência pós-acórdão **Schrems II** (2020).

    A **CNPD** ordenou suspensão imediata das transferências em abril 2021 (Deliberação/2021/533) e, em dezembro 2022, aplicou coima de **4,3 milhões de euros** por cinco infrações graves (Deliberação/2022/1072).

    O INE recorreu judicialmente em 2023, mas não há decisão pública final até janeiro 2026 confirmando anulação ou manutenção da multa.

    Eu não os fiz…

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

