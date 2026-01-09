Itália multa Cloudflare por não impedir pirataria no seu serviço
Itália decidiu castigar a Cloudflare por violar as normas de proteção dos direitos de autor online. O motivo é claro: incumprimento. Uma recusa prolongada e repetida em aceder ao pedido de cooperação da Autoridade no combate ao acesso a conteúdos pirateados que continuou a circular graças aos serviços tecnológicos disponibilizados pela empresa americana.
A multa, superior a 14 milhões de euros, foi notificada a 8 de janeiro de 2026, explica a Agcom. Esta encerra um processo iniciado por "incumprimento da ordem emitida na Resolução nº 49/25/CONS de 18 de fevereiro de 2025". A Cloudflare não cumpriu a ordem anexa à Lei Antipirataria 93/2023, que exige que a empresa torne inacessível uma série de conteúdos denunciados pelos detentores de direitos de autor através da plataforma "Piracy Shield" para denúncia de abusos.
A Autoridade deixou claro que não se tratava de um convite genérico, mas de uma intervenção concreta para prevenir a exploração: "Adotar as medidas tecnológicas e organizacionais necessárias para tornar o conteúdo disseminado de forma abusiva inacessível aos utilizadores finais". Na sua reconstituição do processo, a Agcom afirma ter constatado a continuidade da infração mesmo após a notificação da ordem.
A Cloudflare, "mesmo após a notificação da ordem, continuou sem tomar quaisquer medidas para combater a utilização dos seus serviços para a divulgação de conteúdos ilegais". Daí a penalização, equivalente a 1% do volume de negócios global da empresa. A questão, porém, não é apenas o valor. A medida, recorda a Autoridade, "para além de constituir uma das primeiras sanções pecuniárias na área do direito de autor, assume particular relevância face ao papel desempenhado pela Cloudflare".
Como não impediu a pirataria, agora paga
De facto, uma percentagem muito grande dos sites sujeitos a bloqueio pela Autoridade, em aplicação da regulamentação sobre a proteção de direitos de autor online, utiliza os serviços oferecidos por esta empresa para divulgar ilegalmente obras protegidas.
Com esta decisão, portanto, a Agcom está a aplicar integralmente a lei anti-pirataria, que "alargou expressamente a lista de partes obrigadas" para incluir "todos os fornecedores de serviços da sociedade da informação": desde serviços VPN a DNS públicos e operadores de motores de busca. A mensagem é clara: se o conteúdo pirateado depende de infraestruturas e serviços amplamente difundidos, a resposta regulatória procura alcançá-lo no mesmo terreno.
E os números citados no final do comunicado comprovam a dimensão da operação: "Desde a sua adoção em fevereiro de 2024, até à data, com o Piracy Shield, foram desativados mais de 65 mil FQDN e cerca de 14 mil IP destinados à distribuição de conteúdos ilícitos". Agora, a sanção à Cloudflare eleva o patamar: na batalha dos bloqueios, o fator decisivo passa a ser a responsabilidade de quem mantém — ou fecha — a porta de acesso. Outras operadoras, como a Google, estão a cooperar com a Autoridade. A Cloudflare — segundo a Agcom — segue no sentido oposto.
Os sites, que são relatados na notícia, como alegadamente terem conteúdo ilegal, não são certamente da autoria ou propriedade da cloudflare, porque não criminalizar quem efetivamente está a comete um crime?
Isto é semelhante por exemplo, a culpabilizar um construtor de automóveis só porque quem o comprou um automóvel da marca deste construtor, o usou para cometer crimes.
Isto é ridículo na minha opinião.
qual a fonte da noticia?
A ser verdade, Itália só parece ridícula na situação.
Por essa ordem de ideias mais vale multar a internet por partilha de conteúdo ilegal.
Como já comentei em tempos, quem faz pirataria do IPTV, qualquer diz vão ser considerados altos criminosos da sociedade, o resto é so bons feitores, os culpados de todos é a malta do IPTV. Aos pontos que isto chegou!!!!
Não é novidade nenhuma que a Cloduflare, é o local de onde são feitos a maioria dos ataques.
Outros Países deviam fazer o mesmo.
Não se podem permitir serviços que depois servem para provocar danos graves, aos Países.
Ou eles controlam quem tem acesso, ou então, devem abandonar esses locais.
Nos **Censos 2021**, o INE contratou a empresa americana **Cloudflare** para serviços na plataforma online, permitindo potencial transferência de dados pessoais sensíveis (incluindo saúde e religião) para os EUA sem garantias adequadas contra acesso por autoridades estrangeiras.
Isso violou o **RGPD** (artigos 44.º-46.º), mesmo com cláusulas contratuais-tipo, por insuficiência pós-acórdão **Schrems II** (2020).
A **CNPD** ordenou suspensão imediata das transferências em abril 2021 (Deliberação/2021/533) e, em dezembro 2022, aplicou coima de **4,3 milhões de euros** por cinco infrações graves (Deliberação/2022/1072).
O INE recorreu judicialmente em 2023, mas não há decisão pública final até janeiro 2026 confirmando anulação ou manutenção da multa.
