Carros elétricos: vendas de marcas chinesas disparam em Portugal
O segmento automóvel está ao rubro, muito pelo poder das marcas chinesas que têm vindo a controlar o mercado dos elétricos. Em Portugal, as marcas mais populares de veículos elétricos mais do que duplicaram as vendas, tendo em 2025 sido vendidos 11.901 veículos.
Não há dúvida que as marcas chinesas do segmento automóvel estão com bastante agressividade na Europa e Portugal é um bom exemplo. De acordo com dados da ACAP, no total, em 2024, foram matriculadas 5590 unidades, tendo este número duplicado em 2025.
A popularidade da BYD faz-se notar nos números alcançados (6059 unidades vendidas), mas tem também aberto portas a outras, como é o caso da XPENG que cresceu 946,5% face ao número de carros matriculados em 2024 no nosso país. A nível global a XPENG vendeu 429.445 automóveis, tendo conseguido um crescimento de 126%.
A MG também conseguiu bons resultados com 4074 unidades vendidas em 2025 (em 2024 a MG vendeu 2352 unidades).
Vendas de carros elétricos em Portugal (2025)
|Marca
|Unidades (2025)
|Unidades (2024)
|Variação (%)
|BYD
|6059
|3121
|+94,1%
|MG
|4074
|2352
|+73,2%
|XPENG
|900
|86
|+946,5%
|Leapmotor
|340
|0
|(Estreia)
|Dongfeng
|147
|11
|+1 236,4%
|Forthing
|100
|8
|+1 150,0%
|Aion
|78
|0
|(Estreia)
|Changan
|54
|0
|(Estreia)
|Deepal
|41
|0
|(Estreia)
|Omoda
|34
|0
|(Estreia*)
|Jaecoo
|28
|0
|(Estreia*)
|Aiways
|1
|10
|-90,0%
|SWM
|45
|12
|+275,0%
|OUTRAS/TOTAL CHINESAS
|11.901
|5590
|+113%
Em síntese, os números não deixam margem para dúvidas: as marcas chinesas assumiram um papel central na transformação do mercado automóvel elétrico em Portugal.
O mais do que duplicar das vendas em apenas um ano demonstra não só a aceitação crescente por parte dos consumidores, mas também a eficácia de uma estratégia assente em preços competitivos, tecnologia avançada e uma oferta cada vez mais diversificada.
Com marcas como a BYD a liderar em volume, a XPENG a surpreender com crescimentos percentuais impressionantes e a MG a consolidar a sua presença, tudo indica que a pressão sobre os construtores tradicionais irá aumentar.
Se a tendência se mantiver, 2025 poderá ser lembrado como o ano em que as marcas chinesas deixaram de ser uma alternativa para passarem a ser protagonistas no mercado automóvel elétrico nacional.
O pessoal dos TVDE anda a comprar.
em especial byd
Portanto, as pessoas que fazem mais quilómetros por dia do que a maioria faz por mês, estão a comprar carros elétricos…
Quando os Dacia estiverem a vender bem eu venho cá dizer o mesmo.
Além dos bidés comprados por atacado por empresas da Cova da moura e do Ká100 feitas à pressa, sabe-se agora q um sem NR de empresas criadas por atacado EM PT, compram elektros em PT aos motores e depois mandam os carros para a Holanda e Bélgica a preços competitivos e ainda lucram muito à conta dos subsídios doados pelos padrekos elektros tugas.
Eu dava o prémio Nobel da economia a quem consegue fazer arbitragem com carros comprados novos em Portugal…
Quando os Dacia estiverem a vender bem, eu venho cá dizer o mesmo.
Só falta dizer que os carros cá são mais baratos que na Holanda e Bélgica.
Quais subsídios ?
Deve ser porque em igualdade de trabalho e horas um português leva para casa menos de 1/3 do que leva um belga ou holandês.
*aos magotes
Há ali marcas que nunca ouvi falar, muito menos que estavam à venda em Portugal…
A grande questão é a assistência e peças de reposição daqui a X anos…
Depende um pouco. Por um lado, algumas delas estão suportadas por distribuidores já bem conhecidos. Não é nenhuma garantia vitalícia, mas não deixa de ser relevante.
Por outro lado, muitos dos carros são “comprados” por empresas que os colocam nos mercados de aluguer e renting.
E também, sejam elétricos, de combustão ou híbridos, os carros hoje em dia são como os telemóveis. 3 ou 4 anos e vira para outro.
As empresas sempre trocaram frotas a cada 3/4 anos, não é de agora…
Sim, mas os carros duravam mais do que duraram agora, além de que é cada vez mais complicado reparar um carro (ou basicamente só trocam peças).
Não precisa, são descartáveis. Daqui a anos é sucata e venha outro.
É dado pelo mesmo concessionário que dá da Toyota, Lexus, Ford, Hyundai entre outras.
Ainda hoje vi um carro de uma marca que não conhecia e lá estava a moldura de matrícula de um dos maiores “distribuidores” cá do burgo. Mas também é preciso que se garantam peças de substituição/reparação. O que também não é exatamente um problema novo, uma vez que algumas marcas bem estabelecidas já têm desses problemas há décadas.
Ainda dizem que os produtos dos chineses não valem nada
E o que se vê
Hoje em dia qualquer marca chinesa que queira tem coisas boas. Tal como qualquer marca europeia ou americana ou de outro lado qualquer. Também há muito lixo feito fora do longínquo oriente. Por exemplo, tenho guitarras de uma marca relativamente pouco conhecida que são feitas na china. Mas, ao contrário do mais comum, a marca não manda fazer as guitarras numa fábrica qualquer que faz guitarras para 500 marcas. Têm uma fábrica controlada 100% por eles e a produção é própria. E são guitarras na zona dos 800/1000euros com uma qualidade bem superior a guitarras made in USA que custam bem mais, pelo menos na minha opinião e na opinião de outras pessoas. Sei que por vezes também é subjetivo, mas as guitarras “americanas” também são sempre consideradas melhores pela maioria (e bem mais caras), muitas vezes sem razão.