Carros elétricos: vendas de marcas chinesas disparam em Portugal

· Motores/Energia 19 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. há cada gajo says:
    9 de Janeiro de 2026 às 12:11

    O pessoal dos TVDE anda a comprar.

  2. Yamahia says:
    9 de Janeiro de 2026 às 13:54

    Além dos bidés comprados por atacado por empresas da Cova da moura e do Ká100 feitas à pressa, sabe-se agora q um sem NR de empresas criadas por atacado EM PT, compram elektros em PT aos motores e depois mandam os carros para a Holanda e Bélgica a preços competitivos e ainda lucram muito à conta dos subsídios doados pelos padrekos elektros tugas.

  3. Yamahia says:
    9 de Janeiro de 2026 às 13:55

    *aos magotes

  4. Rafael Domingos says:
    9 de Janeiro de 2026 às 14:04

    Há ali marcas que nunca ouvi falar, muito menos que estavam à venda em Portugal…
    A grande questão é a assistência e peças de reposição daqui a X anos…

    • says:
      9 de Janeiro de 2026 às 14:31

      Depende um pouco. Por um lado, algumas delas estão suportadas por distribuidores já bem conhecidos. Não é nenhuma garantia vitalícia, mas não deixa de ser relevante.
      Por outro lado, muitos dos carros são “comprados” por empresas que os colocam nos mercados de aluguer e renting.
      E também, sejam elétricos, de combustão ou híbridos, os carros hoje em dia são como os telemóveis. 3 ou 4 anos e vira para outro.

    • David Guerreiro says:
      9 de Janeiro de 2026 às 14:48

      Não precisa, são descartáveis. Daqui a anos é sucata e venha outro.

    • JL says:
      9 de Janeiro de 2026 às 14:49

      É dado pelo mesmo concessionário que dá da Toyota, Lexus, Ford, Hyundai entre outras.

      • says:
        9 de Janeiro de 2026 às 15:25

        Ainda hoje vi um carro de uma marca que não conhecia e lá estava a moldura de matrícula de um dos maiores “distribuidores” cá do burgo. Mas também é preciso que se garantam peças de substituição/reparação. O que também não é exatamente um problema novo, uma vez que algumas marcas bem estabelecidas já têm desses problemas há décadas.

  5. JS says:
    9 de Janeiro de 2026 às 14:35

    Ainda dizem que os produtos dos chineses não valem nada
    E o que se vê

    • says:
      9 de Janeiro de 2026 às 15:35

      Hoje em dia qualquer marca chinesa que queira tem coisas boas. Tal como qualquer marca europeia ou americana ou de outro lado qualquer. Também há muito lixo feito fora do longínquo oriente. Por exemplo, tenho guitarras de uma marca relativamente pouco conhecida que são feitas na china. Mas, ao contrário do mais comum, a marca não manda fazer as guitarras numa fábrica qualquer que faz guitarras para 500 marcas. Têm uma fábrica controlada 100% por eles e a produção é própria. E são guitarras na zona dos 800/1000euros com uma qualidade bem superior a guitarras made in USA que custam bem mais, pelo menos na minha opinião e na opinião de outras pessoas. Sei que por vezes também é subjetivo, mas as guitarras “americanas” também são sempre consideradas melhores pela maioria (e bem mais caras), muitas vezes sem razão.

