Carros elétricos: vendas de marcas chinesas disparam em Portugal

O segmento automóvel está ao rubro, muito pelo poder das marcas chinesas que têm vindo a controlar o mercado dos elétricos. Em Portugal, as marcas mais populares de veículos elétricos mais do que duplicaram as vendas, tendo em 2025 sido vendidos 11.901 veículos.

Não há dúvida que as marcas chinesas do segmento automóvel estão com bastante agressividade na Europa e Portugal é um bom exemplo. De acordo com dados da ACAP, no total, em 2024, foram matriculadas 5590 unidades, tendo este número duplicado em 2025.

A popularidade da BYD faz-se notar nos números alcançados (6059 unidades vendidas), mas tem também aberto portas a outras, como é o caso da XPENG que cresceu 946,5% face ao número de carros matriculados em 2024 no nosso país. A nível global a XPENG vendeu 429.445 automóveis, tendo conseguido um crescimento de 126%.

A MG também conseguiu bons resultados com 4074 unidades vendidas em 2025 (em 2024 a MG vendeu 2352 unidades).

Vendas de carros elétricos em Portugal (2025)

Marca Unidades (2025) Unidades (2024) Variação (%) BYD 6059 3121 +94,1% MG 4074 2352 +73,2% XPENG 900 86 +946,5% Leapmotor 340 0 (Estreia) Dongfeng 147 11 +1 236,4% Forthing 100 8 +1 150,0% Aion 78 0 (Estreia) Changan 54 0 (Estreia) Deepal 41 0 (Estreia) Omoda 34 0 (Estreia*) Jaecoo 28 0 (Estreia*) Aiways 1 10 -90,0% SWM 45 12 +275,0% OUTRAS/TOTAL CHINESAS 11.901 5590 +113%

Em síntese, os números não deixam margem para dúvidas: as marcas chinesas assumiram um papel central na transformação do mercado automóvel elétrico em Portugal.

O mais do que duplicar das vendas em apenas um ano demonstra não só a aceitação crescente por parte dos consumidores, mas também a eficácia de uma estratégia assente em preços competitivos, tecnologia avançada e uma oferta cada vez mais diversificada.

Com marcas como a BYD a liderar em volume, a XPENG a surpreender com crescimentos percentuais impressionantes e a MG a consolidar a sua presença, tudo indica que a pressão sobre os construtores tradicionais irá aumentar.

Se a tendência se mantiver, 2025 poderá ser lembrado como o ano em que as marcas chinesas deixaram de ser uma alternativa para passarem a ser protagonistas no mercado automóvel elétrico nacional.