PplWare Mobile

Trabalhar “será como praticar desporto ou jogar videojogos” graças à IA e à robótica, diz Musk

· High Tech 8 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. V@ says:
    21 de Novembro de 2025 às 10:47

    Eu antevejo um cenário muito mais pessimista: num mundo em que o trabalho deixa de ser praticamente necessário, ou é efectuado por robots/androides etc e sistemas 100% automatizados, a maior parte das pessoas não terá meios de ganhar a vida. O rendimento universal só servirá, nesse caso, para que a taxa de reprodução de pessoas com todo o tempo livre do mundo aumente brutalmente, pressionando ainda mais do que hoje os recursos ambientais existentes, atingindo-se nesse caso uma catástrofe malthusiana. Não sendo isso do interesse das elites que irão competir cada vez mais entre si por recursos cada vez mais escassos, penso que mais tarde ou mais cedo estaremos reduzidos á miséria extrema, sem possibilidade de adquirir casa e até os alimentos mais básicos. Consequentemente deixaremos de nos reproduzir ou a mortalidade infantil irá aumentar brutalmente, tendo como consequência final a redução do nosso número á escala global. As elites viverão ainda mais estratosfericamente do que já vivem na actualidade, em termos de acumulação de riquezas e toda a espécie de bens materiais. A espécie human ficará reduzida a umas dezenas de milhares que viverão no planeta completamente robotizado, que nem imperadores.

    Responder
  2. Carlos Fernandes says:
    21 de Novembro de 2025 às 10:51

    Na série The Expanse, a Terra é retratada como um planeta deprimente, onde a maioria da população vive com um rendimento básico universal que, embora garanta a sobrevivência, mal é suficiente para uma vida decente, especialmente para aqueles que não fazem parte da elite. Esta abordagem reflete um cenário de extrema desigualdade e empobrecimento generalizado para a maioria dos cidadãos.
    A maioria da população terrestre recebe um rendimento básico universal, permitindo a sobrevivência mínima. Mas esse rendimento é considerado inadequado para uma vida confortável, com a maioria dos cidadãos a ter de se contentar com uma existência precária. Existe uma grande disparidade entre a elite (o “1%”) e o resto da população, que vive na pobreza e dependente do rendimento básico. E sim este será o cenário.

    Responder
  3. Max says:
    21 de Novembro de 2025 às 11:11

    Há uns tipos, radicais, mas que pensam fora da caixa. Segundo o neo-marxista Varoufakis: “O capitalismo “está morto”, entrámos no tecnofeudalismo
    No feudalismo, o sistema económico pré-capitalista que marcou a vida na Europa, os servos trabalhavam sem remuneração nas terras dos senhores feudais (ou dos seus vassalos). No tecnofeudalismo, segundo Varoufakis, os utilizadores da Internet são novos servos: com cada scroll, texto, fotografia ou vídeo carregados para a Net, com cada minuto de atenção despendido, contribuímos para a acumulação de riqueza pelos novos senhores feudais — Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Alphabet), Elon Musk (X, Tesla), Tim Cook (Apple) & companhia. Nos feudos digitais destes ultra-ricos, somos “servos não remunerados, cuja função é fornecer as nossas informações, a nossa atenção, a nossa identidade e, sobretudo, os padrões de comportamento que treinam os seus algoritmos”.
    O período do Covid-19 deu início à Era do Capital-Nuvem.
    Este tipo de capital cresce quanto mais dependentes dos ecrãs somos. “Não há conspiração aqui: o código do algoritmo está escrito de maneira a maximizar as rendas da nuvem do seu dono. O algoritmo trabalha por conta própria, apoliticamente, de forma totalmente amoral. Acontece que para maximizar as rendas da nuvem de Elon Musk, o Twitter [agora X], o algoritmo procura deixar-nos zangados. Envenena as nossas conversas, envenena a nossa democracia. [Outros algoritmos] canalizam a nossa criatividade através do Spotify, da Netflix — e depois temos a inteligência artificial a escrever guiões de filmes. A lógica do capital-nuvem penetra em todos os recantos da nossa existência, da mesma forma que Marx e Engels descreviam, em A Ideologia Alemã​ [1846], que a acumulação de capital estava a mudar a nossa cultura, o nosso ethos, a nossa alma.” (Publico, 20/11/2025).
    Para o senhor tecnofeudal Musk, o trabalho, tal como o conhecemos, pode acabar, o que lhe lhe interessa são as rendas do “capital nuvem”.

    Responder
    • Frankenskies documentary says:
      21 de Novembro de 2025 às 12:23

      Max, alguém nos aponta uma pistola para fazermos tudo isso que descreveste?
      As estratégias de marketing têm sempre em conta o nosso elo mais fraco, o ego.

      Responder
  4. guilherme says:
    21 de Novembro de 2025 às 11:53

    Não se preocupem nada vai tirar substituir um bom padeiro, electricista, pinntor, canalizador, mecánico, pedreiro… aliás já começam a ganhar mais que muitos em com licenciatura e mestrado!

    Responder
  5. Frankenskies documentary says:
    21 de Novembro de 2025 às 12:21

    O que Musk antevê é nada mais nada menos do que um Projeto Vénus.
    O que o Musk não diz, é que numa sociedade semelhante, não cabem 8 mil milhões de consumidores. Por isso os seus patrões andam, pelo menos desde a década de 1950, a discutir o excesso de população. Neste ponto concordo com os parasitas. Temos n meios ao dispor para evitar famílias com 5 e mais filhos. As religiões também têm muita culpa. Principalmente, o islão e o seu atraso civilizacional. Nunca ultrapassaram terem levado poucas e sido corridos da Europa. As restantes, mais inteligentes na forma de abordar o além, ainda são motivo de bloqueio evolutivo, porque criam a ideia nos seus seguidores de que o salvador virá para resolver todos os seus problemas. Enquanto isso, a cerca está a ser montada e nada fazemos para o impedir.

    Musk é DARPA.
    Pplware, com a DARPA e a Lockheed têm matéria para 10 artigos diários. Se acrescentarem a Unit 8200 e a Palantir, passam a 20. Sempre estão mais relacionados com tecnologia do que os pacotes do Windows a preços de amigo.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Android Quick Share and iOS AirDrop compatibility

OPPO garante fluidez nos smartphones graças ao software e experiência

Caltech & TIIA - Symphony of Robotic Motion