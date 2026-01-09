Já é conhecido o vencedor do “Carro do Ano 2026” na Europa

A edição 2026 do prestigiado prémio "Car of the Year" coroou um novo veículo. Depois da análise de 22 veículos, saiba qual foi o que arrecadou o título de carro do ano 2026 no Motor Show Brussels.

Mercedes‑Benz CLA é o carro do ano 2026

O Mercedes‑Benz CLA foi coroado “Carro do Ano 2026” no concurso European Car of the Year, decidido por um júri de 59 jornalistas de 23 países e revelado hoje, 9 de janeiro de 2026, durante o Brussels International Motor Show.

Segundo a organização do prémio, o modelo da Mercedes‑Benz arrecadou 320 pontos, superando os outros finalistas (Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 e Škoda Elroq).

O Mercedes‑Benz CLA conquistou assim o título mais prestigiado do automóvel na Europa.

Este prémio é um dos mais antigos e respeitados no setor automóvel europeu, avaliando os carros com base em critérios como design, inovação, sustentabilidade, desempenho e valor global.