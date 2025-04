XPENG faz parceria com Olívia, a primeira influenciadora portuguesa criada através de IA

Com a Inteligência Artificial (IA) a ser parte do quotidiano de cada vez mais pessoas, é natural surgirem iniciativas curiosas. A XPENG, por exemplo, estabeleceu uma parceria com a Olívia, a primeira influenciadora portuguesa criada através de IA.

Com uma visão de mobilidade inteligente orientada para o futuro, a XPENG está focada na inovação e na tecnologia, vendo na IA uma oportunidade de transformar a experiência de condução.

Neste sentido, juntou-se à Olívia, uma influenciadora digital criada 100% com recurso a IA, visando redefinir a forma como comunica e procurando reforçar o seu compromisso com a tecnologia de ponta e com a nova forma de se viver a mobilidade.

[Vídeo original]

Durante os próximos meses, vão ser partilhados diversos conteúdos sobre o SUV Coupé XPENG G6, na página de Instagram da Olívia, que conta com cerca de 15 mil seguidores.

Por via de histórias, reels e publicações estáticas, a influenciadora digital, criada pelo estúdio de criatividade português Falamusa, vai dar a conhecer os vários ângulos, detalhes e curiosidades do modelo XPENG mais vendido em Portugal, partilhando ainda algumas das suas aventuras ao volante do elétrico.

Segundo Rafael Monteiro, chefe de operações da XPENG em Portugal, a parceria com a Falamusa e a Olívia solidifica a aposta da fabricante de automóveis na IA e no poder da tecnologia no mundo de hoje.

A XPENG é mais do que uma marca de automóveis, é uma marca tecnológica, focada na inovação. Dessa forma, acreditamos que o perfil da Olívia, a primeira influenciadora digital em IA em Portugal, combina na perfeição com a XPENG.

XPENG em Portugal

Neste momento, a XPENG comercializa três veículos elétricos (EV) inovadores, em Portugal:

SUV Coupé G6;

SUV familiar XPENG G9;

Desportivo sedan P7.

Estes modelos obtiveram a classificação de segurança de 5 estrelas do Euro NCAP.

Recorde: