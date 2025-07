Altman diz que “é uma loucura” os bancos continuarem a verificar os clientes pela voz

Cada vez mais presente, a Inteligência Artificial (IA) não serve apenas fins notáveis. De facto, a tecnologia tem sido utilizada para roubar os utilizadores de várias formas. O diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, alerta para o caso do setor financeiro: "Uma coisa que me aterroriza é que, aparentemente, ainda existem algumas instituições financeiras que aceitam a identificação por voz como autenticação".

Dos fins mais lúdicos e disponíveis para as massas até aos mais técnicos e acessíveis apenas aos especialistas na área, a IA possui larga versatilidade.

Para o diretor-executivo da empresa que democratizou a utilização da tecnologia, por via do ChatGPT, no final de 2022, estamos perante uma "crise de fraude significativa iminente" devido à capacidade das ferramentas de IA de imitar a voz de uma pessoa para contornar verificações de segurança e movimentar dinheiro.

Uma coisa que me aterroriza é que, aparentemente, ainda existem algumas instituições financeiras que aceitam a identificação por voz como autenticação. É uma loucura continuar a fazer isso.

Na perspetiva de Sam Altman, da OpenAI, partilhada numa conferência da Reserva Federal, esta semana, a tecnologia inviabilizou "completamente [a] prática" de verificar clientes através da voz.

IA exige que os bancos repensem os métodos de verificação de segurança, diz Sam Altman

A verificação dos clientes dos bancos por via da voz tornou-se popular há vários anos, nas instituições bancárias.

Contudo, agora, com os clones de voz que a IA permite criar, e até os de vídeo, qualquer pessoa pode imitar outra de uma forma que Sam Altman descreveu como cada vez mais "indistinguível da realidade".

Na sua opinião, este cenário exigirá novos métodos de verificação.