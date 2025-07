Huawei leva à China 10 alunos portugueses para formação

A Huawei Portugal lançou a edição de 2025 do programa "Seeds for the Future", uma iniciativa que reafirma o compromisso com o desenvolvimento de talentos e o futuro digital de Portugal.

Alunos da UA, IPG, IPL, IST, UAlgarve, UAL

Este evento antecedeu a partida dos dez estudantes universitários portugueses para uma semana de imersão tecnológica na China, onde já se encontram a explorar o universo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Os alunos, selecionados entre as áreas de Engenharia Eletrotécnica, Comunicações e Informática, provenientes de instituições de ensino superior que colaboram com a Huawei Portugal, embarcaram no passado sábado rumo a Dongguan e Shenzhen, para uma experiência transformadora no centro da inovação tecnológica global.

Lisboa acolheu o evento de lançamento deste programa, onde os alunos selecionados se conheceram e foram apresentados publicamente, com a presença de representantes de algumas das instituições de ensino superior a que pertencem, bem como parceiros e profissionais da Huawei Portugal.

Diogo Madeira da Silva, Diretor da empresa com o pelouro da Responsabilidade Social para Portugal, deu as boas-vindas aos presentes, sublinhando a relevância do programa para o ecossistema tecnológico nacional.

Este ano celebramos uma década de 'Seeds for the Future' em Portugal, um programa que, desde 2015, contribuiu para a formação e capacitação de mais de 100 jovens talentos do nosso País

Wu Hao, CEO da Huawei Portugal, reforçou o investimento da empresa no talento português e no desenvolvimento do País.

A Huawei tem uma presença consolidada em Portugal, com mais de duas décadas de investimento e uma equipa composta maioritariamente por talento português” referiu.

Saudando os estudantes e as entidades parceiras, Wu Hao expressou:

Dou as boas-vindas aos alunos. Só o estarem neste lote de selecciondados já é o reconhecimento da qualidade do seu talento. Agradecemos a todas as instituições de ensino com quem cooperamos e esperamos que esta colaboração continue a contribuir cada vez mais o futuro de Portugal.

Para testemunhar o impacto transformador do programa, Clara Aidos, participante de uma edição anterior do "Seeds for the Future" e também beneficiária do programa de bolsas de estudo da Huawei em parceria com o .PT, partilhou a sua história e a forma como estes programas influenciaram a sua vida.

A Huawei é impactante e o 'Seeds for the Future' é prova disso. A Huawei plantou a semente do meu crescimento

afirmou Clara Aidos.

Gostava que a empresa continuasse a regar as sementes talentosas de Portugal, os bons alunos, e que tenhamos cada vez mais jovens a querer ficar em Portugal e a deixar cá o seu talento.

finalizou Clara Aidos

Os dez alunos selecionados para esta edição representam instituições de ensino superior de norte a sul do país: Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico da Guarda, Universidade do Algarve, Instituto Politécnico de Leiria, Universidade Autónoma de Lisboa e o Instituto Superior Técnico. Esta diversidade de proveniência académica sublinha a abrangência e o alcance do programa na identificação de talentos a nível nacional.

Após um período de adaptação a formatos online, esta edição marca o regresso da tão aguardada componente presencial na China, permitindo que os jovens talentos portugueses experienciem uma imersão única no universo das TIC.

O programa oferece uma experiência de formação abrangente, onde os estudantes terão a oportunidade de assistir a aulas e palestras sobre as mais recentes tendências em TIC (como Inteligência Artificial, 5G e Cloud), visitar centros de inovação e outras empresas tecnológicas, bem como participar em sessões "Tech4Good" focadas na utilização da tecnologia para a resolução de desafios sociais e ambientais, incentivando a inovação com propósito.

Matilde Sardinha, aluna do Mestrado de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico, de Lisboa, mostra-se ansiosa pela experiência: “estou muito contente pela oportunidade de poder conhecer um país e uma cultura diferente e ver em primeira-mão o que se passa num dos maiores centros de inovação tecnológica do mundo. Acredito que esta experiência me vai tornar uma engenheira mais capaz e até mesmo ajudar a definir o meu percurso profissional.“

Já Alexandre Farias, a frequentar a Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Tecnologia na Universidade do Algarve mostra o entusiasmo por “ser incluído num programa internacional, mesmo estando a frequentar uma licenciatura fora dos grandes centros urbanos“ felicitando a Huawei pela abrangência nacional do programa. “Espero aprender bastante sobre algumas das tecnologias mais inovadoras e poder partilhar com os meus colegas da Universidade do Algarve algum do conhecimento que vou trazer desta experiência“.

De acordo com a Huawei, o "Seeds for the Future" é um investimento estratégico no capital humano de Portugal, alinhado com a visão da empresa de construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Ao capacitar a próxima geração de líderes digitais, a Huawei não só contribui para o avanço tecnológico do País, como fortalece as pontes de cooperação internacional e promove um futuro onde o talento português pode florescer e inovar.

Noel Lopes, Diretor do curso de Engenharia Informática do Instituto Politécnico da Guarda, uma das instituições abrangidas por este programa, sublinha a importância de proporcionar aos estudantes portugueses uma experiência formativa internacional bem como o acesso ao que de melhor se faz a nível global. “É uma mais-valia enorme que os alunos possam ver as mais recentes inovações tecnológicas junto de uma empresa como a Huawei. É tomando contacto com estas realidades distantes que podemos trazer-lhes inspiração para continuarem a prosseguir os seus estudos com uma ambição renovada”.

