Google quer dar um ano grátis de Gemini Advanced aos estudantes dos EUA. E Portugal?

A Google lançou uma nova campanha direcionada ao público universitário dos EUA. O objetivo é promover a adoção das suas ferramentas de inteligência artificial (IA), oferecendo acesso gratuito ao plano Google One AI Premium durante doze meses. Será que esta oferta chegará a Portugal?

Funcionalidades incluídas no plano gratuito

Este plano, que tem um custo mensal de cerca de 21,99 euros, inclui um conjunto alargado de funcionalidades baseadas em IA.

O destaque principal vai para o Gemini Advanced, o modelo de IA mais potente da Google. Adicionalmente, os subscritores terão acesso ao assistente Gemini diretamente nas aplicações do Google Workspace (Docs, Sheets, Slides, etc.) e a funcionalidades como o Gemini Live.

A oferta abrange também ferramentas experimentais como o NotebookLM, desenhado para analisar documentos, e o Whisk, para edição criativa de imagens e vídeos. Sendo um plano Google One, inclui ainda 2 TB de armazenamento no Google Drive, um benefício considerável para gerir a grande quantidade de ficheiros, como PDFs, comuns na vida académica.

Elegibilidade e processo de adesão

Para beneficiar desta oferta, os interessados podem inscrever-se através do website da Google. Os requisitos incluem ter 18 anos ou mais, redisir nos EUA e possuir um endereço de e-mail académico (tipicamente com domínio '.edu'). O processo de inscrição é descrito como simples e rápido.

Naturalmente, esta iniciativa insere-se numa estratégia mais ampla da Google. Ao familiarizar uma geração de jovens com as suas ferramentas de IA, a empresa espera transformar o que pode ser visto como uma novidade ocasional numa ferramenta essencial do dia a dia.

O armazenamento gratuito é um atrativo imediato, mas o objetivo a longo prazo passa por integrar a IA nos hábitos dos futuros profissionais e, talvez, estender a mais países. Será que chega a Portugal?

