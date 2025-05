Samsung lança a opção “Toque para transferir” para enviar pagamentos para o iPhone

Este mês, a Samsung vai começar a suportar uma nova funcionalidade “Tap to Transfer” ponto-a-ponto através da Samsung Wallet. Agora fica mais fácil transferir pagamentos entre equipamentos Android e de Android para iPhone.

“Toque para transferir” proporciona outra forma de os utilizadores tocarem nos seus smartphones para enviarem dinheiro uns aos outros sem a necessidade de uma aplicação.

Tap to Transfer... facilita pagamentos entre plataformas

O Tap to Transfer é semelhante ao Tap to Cash, uma funcionalidade que a Apple introduziu no iOS 18, e ao Tap to Pay da Apple no iPhone.

Com o Tap to Cash, os utilizadores da Apple com um iPhone ou Apple Watch podem enviar ou receber dinheiro da Apple segurando dois dispositivos um ao lado do outro. A transferência é efetuada através de NFC e não são partilhadas informações pessoais, como o número de telefone ou o e-mail.

O Tap to Pay no iPhone é uma opção que permite que vendedores independentes, pequenas empresas e grandes comerciantes utilizem um iPhone como terminal de pagamento sem contacto para aceitar pagamentos de outros utilizadores do iPhone, cartões de débito e de crédito compatíveis com pagamentos por toque e outras carteiras digitais.

O Tap to Pay no iPhone continua a exigir uma aplicação de pagamento como a Shopify, Square ou Clover, mas o Tap to Transfer da Samsung não.

Samsung inspirada pela Apple, lança o seu serviço

A opção Toque para transferir da Samsung permite que os utilizadores da Samsung enviem rapidamente pagamentos a qualquer pessoa com um cartão de débito que suporte funcionalidades de toque, mesmo que esse cartão de débito esteja armazenado noutra carteira digital, como a Apple Wallet.

Desde que o utilizador Samsung tenha uma carteira Samsung com um cartão de débito Visa ou Mastercard elegível, pode enviar dinheiro através de NFC para outra pessoa que não tenha uma carteira Samsung.

Através da colaboração da Samsung com a Visa e a Mastercard, pode utilizar um cartão de débito guardado na sua Samsung Wallet para enviar dinheiro para as contas bancárias de amigos e familiares sem precisar de descarregar uma aplicação adicional. Em vez disso, a Samsung Wallet utiliza a tecnologia NFC para se ligar ao cartão de débito do destinatário armazenado na sua carteira digital. Além disso, pode até transferir dinheiro para pessoas sem uma carteira digital, desde que tenham um cartão de débito físico com capacidade de toque para pagamento.

Com o Tap to Transfer, um utilizador Samsung pode facilmente enviar pagamentos a qualquer pessoa, incluindo um utilizador iPhone, mas não existe uma funcionalidade equivalente para um utilizador iPhone enviar um pagamento a um utilizador Samsung porque o Apple Cash é mais limitado e o Tap to Pay no iPhone requer um serviço de pagamento secundário.

Os utilizadores da Samsung também poderão tocar em dois dispositivos Samsung ao mesmo tempo para enviar pagamentos, à semelhança da opção Tap to Cash do iPhone.