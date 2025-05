Há uma novidade na bateria do Android, mas poucos vão receber esta melhoria

A Google está finalmente a trazer o tão aguardado menu "Saúde da bateria" no Android 16 beta. Infelizmente não será para todos, mas apenas os modelos mais recentes do Pixel o vai receber. Descubra quais têm acesso a esta novidade.

A gestão da saúde da bateria, há muito ausente do Android, faz a sua estreia no Android 16 Beta 3. Esta funcionalidade, solicitada há anos, permite acompanhar a degradação da bateria num menu, semelhante ao que a Apple oferece desde 2017. Mas alguns utilizadores podem ficar desapontados. Nem todos os modelos Pixel serão elegíveis para a receber.

Com o Android 16 Beta 3, a Google lançou oficialmente um menu dedicado ao estado da bateria. Este permite aos utilizadores avaliar a capacidade residual da sua bateria, uma ferramenta valiosa para diagnosticar quedas na vida útil da bateria.

Mas há uma surpresa. Apenas o Pixel 9, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 8a serão beneficiados. Nem o Pixel 8 nem o Pixel 8 Pro, lançados no final de 2023, são afetados. E não há nenhuma menção ao Pixel 9a, o que é bastante estranho.

A notícia é confirmada no Google Issue Tracker, onde um funcionário indica que esta funcionalidade é "inviável" em dispositivos mais antigos. Tudo devido a "limitações do produto", sem mais detalhes. Uma justificação evasiva, que reforça a incompreensão de alguns utilizadores. Comparativamente à Apple, que introduziu este menu no iPhone 6 com iOS 11.3, a Google parece estar a ter dificuldades em suportar modelos antigos.

O argumento da limitação técnica parece ainda mais surpreendente dado que o Pixel 8a, embora menos sofisticado que o Pixel 8 Pro, é compatível. Esta decisão deixa dúvidas sobre um desejo implícito de incentivar a renovação dos dispositivos.

Alguns fabricantes de Android já integram a monitorização da bateria, mas esta é ainda muito irregular e reservada aos modelos mais recentes. Numa altura em que a durabilidade e a longevidade dos produtos se estão a tornar questões cruciais, a abordagem da Google destaca-se.