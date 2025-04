Alemanha e França criam “Google Docs Europeu” para reduzir dependência dos EUA

A Europa deu um passo importante rumo à liderança digital com o lançamento de um novo software colaborativo open-source, o Docs. Desenvolvido pela Alemanha e França, o objetivo é reduzir a dependência de serviços tecnológicos dos Estados Unidos e reforçar o controlo sobre dados sensíveis.

Uma questão de estratégia e segurança

A gestão de informação confidencial é uma prioridade para empresas e administrações públicas europeias. Dependências excessivas de plataformas norte-americanas colocam em risco a proteção de dados e a autonomia digital.

A legislação dos Estados Unidos permite que as autoridades do país acedam a dados armazenados por empresas americanas, mesmo que os servidores estejam localizados na Europa. Isto compromete a segurança de informação governamental, documentos sensíveis e dados pessoais abrangidos pelo RGPD.

O novo software, chamado "Docs", é um serviço colaborativo open-source concebido para responder às necessidades das instituições públicas. Apresenta funcionalidades semelhantes às de plataformas como o Notion e o Google Docs, mas com adaptações específicas para o contexto europeu.

O projeto está inserido na iniciativa "La Suite Numérique", que também inclui o "Visio", uma alternativa ao Zoom e Google Meet. A ideia é oferecer soluções digitais seguras e independentes.

Funcionalidades do Docs

A plataforma disponibiliza:

Edição colaborativa em tempo real, incluindo suporte offline.

Exportação de ficheiros em vários formatos, como .odt, .doc e .pdf.

Controlo de acesso granular, assegurando segurança e privacidade.

Modelos personalizáveis, otimizados para documentos oficiais.

Ferramentas de inteligência artificial, capazes de gerar, resumir, corrigir e traduzir conteúdo.

O código-fonte está disponível no GitHub sob a licença MIT, permitindo que qualquer empresa o utilize e adapte para serviços próprios.

O sucesso do Docs dependerá do apoio institucional e da sua capacidade de integração com sistemas existentes. Não basta uma boa solução técnica; é necessário garantir facilidade de distribuição e implementação.

