Vodafone tem a melhor rede fixa de Portugal

A rede fixa da Vodafone foi considerada a melhor do país em velocidade de download, latência e estabilidade, fatores que lhe valeram a distinção de Melhor do teste pela Umlaut. Em 1000 pontos possíveis, obteve 952, a marca mais elevada entre as três redes analisadas (36 pontos acima do terceiro classificado e três acima do segundo).

Vodafone: Velocidades médias de 171,5 Mbpos

De acordo com aquela consultora especializada em telecomunicações, a rede de fibra ótica de última geração da Vodafone Portugal devolveu velocidades médias de download de 171,5 megabits por segundo (Mb/s), que ficam acima dos seus dois maiores concorrentes no mercado: 66% mais rápidas face a um dos operadores concorrentes e 10% face a outro.

No que diz respeito à latência, a Vodafone destaca-se em todos os parâmetros analisados, em particular nos tempos de resposta abaixo dos 10 milissegundos, que são requeridos por gamers e clientes mais exigentes e onde a rede da Vodafone obteve uma performance praticamente duas vezes melhor do que a rede da terceira posicionada neste âmbito.

Na estabilidade de rede, o sucesso de 98,9% das transações realizadas na rede valeu à Vodafone também o título de melhor neste capítulo. Já nas velocidades de upload, a rede conquistou a segunda melhor marca, com uma média de 93,4 Mb/s

Esta avaliação independente comprova a qualidade e resiliência da rede fixa da Vodafone Portugal, destacando-a como a melhor solução no mercado no que diz respeito a rapidez e fiabilidade. Um resultado do forte investimento realizado ao longo dos últimos anos na sua expansão pelo país e que proporciona experiências de elevada qualidade no uso de internet e do serviço de televisão.

No total, o estudo da Umlaut envolveu 78,5 milhões de análises em 11.330 conexões, realizadas ao longo de 24 semanas - entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025.