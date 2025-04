Inesperado! Amazon lança oferta para comprar o TikTok

É verdade. A Amazon fez uma oferta para comprar o TikTok. A gigante do comércio eletrónico fez uma proposta de última hora para adquirir a plataforma, poucos dias antes do prazo imposto pelos Estados Unidos para o TikTok encontrar um comprador ou enfrentar um bloqueio definitivo.

Contexto de negociações e concorrência

Segundo informações divulgadas pelo The New York Times, a oferta foi formalizada através de uma comunicação oficial endereçada a figuras chave do governo americano. Ao que tudo indica, a Amazon é a última interessada a ingressar nesta disputa de aquisição.

Apesar do peso que uma proposta deste calibre representa, a sua introdução tardia no processo levanta incertezas sobre o futuro desta tentativa.

Paralelamente, a Blackstone, conhecida empresa de capital privado, está igualmente a ponderar investir em conjunto com investidores ocidentais da ByteDance, enquanto a Oracle, com o apoio de Andreessen Horowitz e outros investidores americanos, está a preparar uma oferta alternativa. Este cenário conta com múltiplas frentes e interesses.

Desafios políticos e comerciais

A Casa Branca delineou um plano de desmembramento do TikTok que favorece a criação de uma entidade autónoma, procurando reduzir o controlo chinês sobre a plataforma. Importa referir que os Estados Unidos estabeleceram o âmbito temporal desta transação até 5 de abril de 2025.

Embora a Amazon enfrente ceticismo quanto à eficácia da sua oferta, desta forma mantém uma relação informal com a plataforma, beneficiando financeiramente de vendas recomendadas por influencers do TikTok. Assim, as suas motivações para adquirir o TikTok são fortalecidas pelas potenciais sinergias comerciais.

Em resposta às pressões crescentes, a ByteDance, empresa-mãe do TikTok, reafirma que não pretende vender a sua famosa aplicação, citando uma possível oposição por parte do governo chinês.

Xi Jinping, Presidente da China, já deu sinais de que bloquearia qualquer tentativa de desinvestimento forçado, o que poderá culminar num bloqueio total da aplicação nos Estados Unidos.

Leia também: