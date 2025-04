Transforme-se num brinquedo colecionável. Veja como fazer com o ChatGPT!

A geração de imagens pela Inteligência Artificial (IA) pode ser verdadeiramente divertida, com a tecnologia a entregar resultados que se tornam rapidamente virais. Hoje, mostramos-lhe como ser um brinquedo colecionável, enfiando-se numa caixa, com tudo aquilo que o caracteriza.

Apesar das polémicas em torno da IA e do impacto que ela poderá ter em várias áreas, há recursos que a tecnologia oferece que são efetivamente inofensivos, servindo apenas o entretenimento dos curiosos.

Recentemente, numa publicação que fez furor, (re)partilhámos o resultado da utilização da IA para a criação de uma caricatura política. Pela mão do utilizador @patife, no X, os principais nomes da classe política portuguesa foram colocados numa caixa, com "as coisas pelas quais são conhecidos".

Com chatbots alimentados por IA acessíveis a todos, fazer a sua própria edição de boneco colecionável é muito simples.

Crie a sua própria versão de boneco colecionável

Em primeiro lugar, aceda ao ChatGPT, por via da aplicação móvel ou no computador. Neste caso, utilizámos a aplicação no iOS.

Depois, clique no +, na caixa de conversação, para fazer upload de uma fotografia sua ou tirar uma no momento, e cole o seguinte prompt:

Crie uma action figure de um boneco igual a pessoa da imagem enviada. A embalagem deve ser vertical, estilosa, nas cores (CORES), com design de caixa premium para colecionador. A Action Figure precisa parecer um brinquedo mesmo. Inclua acessórios, posicionados ao lado da figura dentro da embalagem, como (OBJETOS), Na parte superior da embalagem, coloque o meu nome (NOME) e uma breve descrição (DESCRIÇÃO) com um design estilo caixa de brinquedo.

Altere os termos entre parênteses, adaptando-os ao que quiser criar, desde as cores da embalagem aos acessórios.

Assim que tiver o texto pronto, clique em Enviar (na seta da caixa de conversação) e aguarde a criação da imagem pelo ChatGPT. Este processo pode demorar um pouco.

Em imagens:

No computador, o processo é semelhante: abrir o ChatGPT > clicar nos três pontos, na caixa de conversação > clicar em Criar imagem > clicar no + para fazer upload da fotografia que quiser usar > inserir o prompt que deixámos acima > enviar.

De ressalvar que, caso seja um utilizador com conta gratuita, o ChatGPT permitir-lhe-á criar apenas três imagens por dia.

