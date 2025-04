Google usa a IA para segurança e remove 5,1 mil milhões de anúncios em 2024

Focada na segurança dos seus utilizadores em todas as áreas, a Google procura aplicar o máximo de ferramentas para o conseguir. Claro que a IA vem dar uma ajuda grande e agora isso ficou provado. Os números são fantásticos e mostram como esta ferramenta pode ser usada em cenários importantes.

Google usa a IA para segurança

A Google bloqueou 5,1 mil milhões de anúncios e suspendeu mais de 39,2 milhões de contas de anunciantes em 2024, segundo o seu Relatório de Segurança de Anúncios de 2024 divulgado esta semana. O aumento da atividade de fiscalização é causado pela crescente ameaça de conteúdo gerado por IA, esquemas de representação e abuso da sua plataforma de anúncios.

A Google destacou a utilização de ferramentas de IA generativa para criar vídeos deepfake imitando celebridades e figuras públicas para promover esquemas. Também afirma ter suspendido permanentemente mais de 700.000 contas de anunciantes. Isto por violações de políticas relacionadas com fraudes de representação fraudulenta baseadas em IA.

Para combater, reuniram uma equipa dedicada de mais de 100 especialistas para analisar estes esquemas e desenvolver contramedidas eficazes. Passou por atualizar a política de deturpação para suspender os anunciantes que promovem estes esquemas. Como resultado, conseguiram suspender permanentemente mais de 700.000 contas de anunciantes infratores.

Remove 5,1 mil milhões de anúncios em 2024

Isto levou a uma queda de 90% nas denúncias deste tipo de anúncios fraudulentos no ano passado. Mesmo com estes resultados animadores, continuam a trabalhar para prevenir estes esquemas. Embora a IA esteja a impulsionar o aumento de fraudes e anúncios maliciosos, acredita que ajuda a identificar e aplicar as suas políticas nas páginas dos editores.

Em 2024, a empresa adicionou mais de 50 melhorias aos seus modelos de aprendizagem automática para detetar novas ameaças antes que os utilizadores as pudessem denunciar. Além das suspensões de anunciantes, a Google removeu ou bloqueou anúncios em diversas categorias:

193,7 milhões para serviços financeiros

146 milhões para jogos de fortuna ou azar e jogos relacionados

122,5 milhões para conteúdos para adultos

104,8 milhões para a saúde

A empresa também aplicou as suas políticas de anúncios contra editores, emitindo violações de políticas contra 1,3 mil milhões de páginas web e 220.000 sites de editores. A publicidade relacionada com as eleições também sofreu um aumento em 2024, com a empresa a verificar 8.900 novos anunciantes eleitorais e a remover 10,7 milhões de anúncios eleitorais de contas não verificadas.