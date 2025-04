Esta é a marca de automóveis mais fiável do mundo

As ofertas no segmento automóvel são imensas e há para todas as carteiras. Tal como em outras áreas, há sem fabricantes mais fiáveis que outros. Saiba qual a marca de automóveis mais fiável do mundo, atualmente.

Já está disponível o estudo anual de fiabilidade automóvel da J.D. Power. Os dados revelam que a liderança contínua das marcas japonesas e há melhorias significativas da Tesla.

Setor Automóvel: Principais conclusões do estudo da J.D. Power

Liderança japonesa a Lexus mantém-se como a marca mais fiável, seguida pela Mazda e Toyota, consolidando o domínio do Japão nas primeiras posições.​

Melhoria da Tesla A Tesla apresentou a maior redução de problemas por 100 veículos (PP100), com uma diminuição de 43 pontos em relação ao ano anterior, destacando-se como a marca que mais evoluiu em fiabilidade.​

Outras melhorias A Mazda e a Ford também registaram melhorias notáveis, com reduções de 24 e 31 pontos no PP100, respetivamente.​

Declínios Marcas como Toyota, Alfa Romeo, Hyundai, Acura e Jeep apresentaram aumentos nos índices de problemas, indicando uma diminuição na fiabilidade.​



De referir que o estudo baseia-se em dados de mais de 30.500 proprietários de veículos nos EUA, que relataram problemas ocorridos após três anos de utilização, abrangendo áreas como motor, interiores, sistemas de infoentretenimento e ajudas à condução.​