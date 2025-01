BYD SEAL vence Prémio “ACP Elétrico do Ano 2024”

O BYD SEAL é o vencedor absoluto do Prémio "ACP Elétrico do Ano 2024", após ter vencido, em abril, o Prémio de "Melhor Familiar", nesta edição dos prémios ACP. Este modelo da fabricante chinesa foi o mais votado de todas as categorias.

A BYD vê reconhecido em Portugal o BYD SEAL como vencedor absoluto do "Prémio ACP Elétrico do Ano 2024".

O BYD SEAL, que venceu o Prémio na categoria "Familiar", na presente edição dos prémios ACP Elétrico do Ano, junta agora o prémio à geral, conquistando o maior número de votos entre todos os modelos presentes a concurso nas várias categorias:

Familiares;

Premium;

Citadino/Utilitário;

Crossover/SUV.

Segundo a BYD, a vitória do SEAL "é o reconhecimento das suas qualidades excecionais, destacando-se como um dos veículos elétricos mais avançados no mercado".

Este modelo combina um design elegante, um desempenho impressionante e tecnologia de ponta, com especial destaque para a BYD Blade Battery que oferece uma maior segurança e autonomia.

Além disso, o BYD SEAL apresenta um interior sofisticado, repleto de funcionalidades inteligentes e materiais de alta qualidade, garantindo conforto e inovação.

BYD é reconhecida com prémios do setor automóvel

O BYD SEAL junta o Prémio "ACP Elétrico do Ano 2024" ao "Prémio Carro do Ano 2024" e a outras recentes distinções que a marca obteve, como o Prémio "Melhor Tecnologia" atribuído nos WWCOTY e o Prémio "Company Best 2025" atribuído pela AutoBest, em dezembro.

Num comunicado, a BYD destaca o elevado investimento em Investigação e Desenvolvimento, reafirmando o seu compromisso de melhorar a vida das pessoas ao impulsionar a inovação e a tecnologia como pilares para um futuro mais sustentável e conectado.

Atualmente, a presença europeia da BYD estende-se a mais de 20 países e a rede de vendas da marca neste continente ultrapassará os 500 pontos de venda até ao final de 2025. Conforme já informámos, a BYD planeia abrir uma nova fábrica na Hungria, ainda este ano.