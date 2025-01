Lisboa vai ter mais 216 câmaras de videovigilância! Saiba onde…

As câmaras de videovigilância têm diversas finalidades e são amplamente utilizadas em diferentes contextos. Segurança e prevenção de crimes, monitorização em tempo real, recolha de prova, entre outros cenários. Lisboa vai ter mais 216 câmaras de videovigilância e o investimento custará 5,3 milhões de euros.

216 câmaras de videovigilância: investimento de 5,3 milhões de euros

Segundo as informações mais recentes, Lisboa vai ter até ao final deste ano mais 216 câmaras de videovigilância. De referir que atualmente já se encontram instaladas 33. De acordo com os dados revelados pelo Município de Lisboa, a instalação das 216 câmaras de videovigilância custará cerca de 5,3 milhões de euros e está contemplada a zona do Martim Moniz. Revela também o município que as câmaras, numa primeira fase, serão instaladas em quatro localidades: Cais do Sodré (30), Campo Cebolas (32),Restauradores (17) e Ribeira Naus (20).

Numa segunda fase serão instaladas mais 117 câmaras em onze localidades: Praça do Comércio, Cais das Colunas, Praça D. Pedro IV, Praça da Figueira, Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua do Comércio, Rua dos Fanqueiros, Santa Apolónia/Rua dos Caminhos de Ferro e Santa Apolónia/Avenida Infante Santo, de acordo com informações da CML. Os contratos não estão ainda publicados no Portal Base, de acordo com as informações do SAPO24.

Toda a gestão e acesso às imagens e respetivos dados será realizada pela PSP. AS atuais 33 câmaras de videovigilância encontram-se instaladas no Bairro Alto (26) e o Miradouro de Santa Catarina (7).