Tesla anuncia Cybertruck mais barata… vendas da pick-up estão na rua das amarguras

A Tesla anunciou a Cybertruck mais barata de sempre e reverteu o aumento de preço da versão Cyberbeast. As vendas estão muito abaixo do que Musk prometeu!

A nova versão com tração integral custa 59.990 dólares (cerca de 50 mil euros), enquanto o Cyberbeast regressa ao preço praticado no início de 2025.

Cybertruck fica mais acessível numa fase de pressão nas vendas

A Cybertruck da Tesla está agora mais barata do que nunca, com uma nova versão de tração integral (AWD) com preço fixado nos 59.990 dólares, ao mesmo tempo que a versão topo de gama Cyberbeast também sofreu uma redução de preço.

A decisão surge numa altura em que a Tesla procura aumentar as vendas da Cybertruck, após resultados abaixo do esperado para a sua gama mais cara.

Nova versão AWD com mais equipamento face ao modelo base anterior

A nova Cybertruck inclui dois motores (dianteiro e traseiro), uma autonomia estimada de cerca de 523 quilómetros, suspensão adaptativa, duas tomadas na caixa de carga e outras funcionalidades anteriormente ausentes no modelo mais barato de tração traseira. Essa versão foi descontinuada pela Tesla em setembro.

Existem algumas limitações na nova versão AWD mais económica quando comparada com o Cybertruck Premium intermédio da marca, que custa 79.990 dólares (cerca de 68 mil euros).

Entre as diferenças estão uma capacidade de reboque inferior, de cerca de 3.400 quilogramas (7.500 libras), suspensão de molas helicoidais com amortecimento adaptativo em vez de suspensão pneumática, e jantes de 18 polegadas em substituição das de 20 polegadas.

Cyberbeast regressa ao preço anterior após subida em 2024

Ao mesmo tempo, a Tesla reduziu o preço da versão topo de gama Cyberbeast para 99.990 dólares (cerca de 85 mil euros). A alteração reverte o aumento aplicado no ano passado, quando a empresa tinha subido o preço do modelo em 15.000 dólares.

As mudanças já foram aplicadas no website da Tesla, permitindo que os clientes nos Estados Unidos possam encomendar a nova variante ou beneficiar da redução de preço do Cyberbeast a partir de hoje.

Vendas do Cybertruck continuam abaixo das expectativas iniciais

As alterações surgem numa altura em que as vendas do Cybertruck enfrentam dificuldades. Os dados mais recentes do relatório anual de vendas de veículos elétricos da Kelley Blue Book indicam que a Tesla vendeu 20.237 unidades do Cybertruck em 2025. Trata-se de uma queda de 48% face ao ano anterior, quando a marca terá vendido quase 39.000 unidades.

Antes do lançamento, a Tesla afirmou que poderia vender mais de 250.000 Cybertrucks por ano, objetivo que ainda não foi alcançado. A empresa também tinha apontado anteriormente para um preço inicial inferior a 40.000 dólares (34 mil euros).