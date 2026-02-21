Maioria não concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor

Recentemente aprovado, um novo modelo introduz em Portugal a figura do tutor no processo da obtenção da carta de condução, permitindo que um aluno frequente aulas práticas com a mãe ou o pai, por exemplo, para a aprendizagem. Assim sendo, quisemos saber se os nossos leitores concordavam com esta novidade. Veja os resultados!

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Fechada a questão, importa analisar as respostas deixadas pelos nossos leitores. Dos 1948 que responderam, 1211 (62%) não concordam com o facto de um aluno poder ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai.

Por sua vez, 737 leitores, o equivalente a 38% das respostas, concorda com esta nova abordagem a ser adotada em Portugal para a obtenção de carta de condução.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos? Sim

Não Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.