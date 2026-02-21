Trump aconselha o Pentágono a divulgar ficheiros sobre OVNIs e extraterrestres

Poucas horas depois de ter afirmado que o antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Barack Obama partilhou informação confidencial sobre extraterrestres, Donald Trump afirmou estar a aconselhar o Pentágono a divulgar documentos relacionados com o tema.

Na sua rede social, Truth Social, Donald Trump escreveu que, "com base no enorme interesse demonstrado", iria instruir o Secretário da Defesa, Pete Hegseth, e responsáveis de outras agências relevantes "a iniciar o processo de identificação e divulgação de documentos governamentais" relacionados com vida alienígena e extraterrestre.

O Presidente dos EUA parece querer esclarecer as pessoas sobre fenómenos aéreos não identificados (em inglês, UAP), objetos voadores não identificados (OVNIs) e qualquer outra informação ligada a estes assuntos que, nas suas palavras, são "altamente complexos, mas extremamente interessantes e importantes".

O anúncio de Donald Trump surge depois de Barack Obama ter afirmado, numa entrevista dada num podcast, que os extraterrestres eram reais, esclarecendo, mais tarde, que queria dizer que "as probabilidades de haver vida lá fora são boas", conforme citado pela NBC News.

Além disso, no esclarecimento, Obama acrescentou que não tinha visto "nenhuma evidência" da existência de extraterrestres durante o seu mandato.

Na entrevista ao podcaster Brian Tyler Cohen, o antigo Presidente dos EUA respondia a uma série de perguntas numa ronda rápida, quando lhe foi perguntado se os extraterrestres eram reais.

São reais, mas eu não os vi, e não estão a ser mantidos na Área 51. Não há instalações subterrâneas, a menos que haja uma conspiração enorme e que a tenham escondido ao Presidente dos Estados Unidos.

Disse Obama, revelando, segundo Trump, informação confidencial.

Na opinião do atual Presidente dos EUA, Obama "não deveria fazer isso".

EUA têm uma longa história com OVNIs e extraterrestres

Nos Estados Unidos, o fascínio por extraterrestres ultrapassa o simples interesse científico e transforma-se frequentemente numa espécie de obsessão cultural.

Filmes, séries e livros sobre OVNIs e alienígenas moldaram uma narrativa em que o desconhecido é ao mesmo tempo ameaçador e sedutor, e áreas como a mítica Área 51 tornaram-se ícones de conspirações governamentais.

Este fascínio reflete uma mistura de curiosidade científica, paranoia e entretenimento, criando uma pressão social e política para que cada fenómeno aéreo inexplicável ou cada declaração de figuras públicas sobre vida extraterrestre seja analisado e debatido como se fosse uma questão de segurança nacional.

Neste contexto, conforme informámos, em junho de 2025, o The Wall Street Journal publicou a primeira parte de uma série de duas que investiga as formas como o Departamento de Defesa norte-americano tem sido responsável por alimentar a ideia da potencial existência de OVNIs.

O artigo mostrava que, em vários momentos ao longo dos anos, o Governo dos EUA espalhou propositadamente desinformação sobre OVNIs, num esforço para fazer os americanos acreditarem em potenciais extraterrestres.

As descobertas, que o The Wall Street Journal descreveu como uma "reviravolta impressionante na história da obsessão cultural americana por OVNIs", vão ao encontro do que muitos críticos vêm reforçando: o mito dos OVNIs surgiu de uma campanha de desinformação criada por oficiais de defesa obscuros, com o objetivo de ocultar segredos terrestres sobre a comunidade de segurança nacional dos EUA.