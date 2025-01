Perdeu o seu iPhone? Use este método da app Atalhos para o ajudar a encontrá-lo

Perder o seu iPhone pode ser uma situação desesperante, mas há formas criativas e eficazes de localizá-lo. Hoje mostramos-lhe um método que, através da app Atalhos, permite-lhe configurar uma automatização onde, ao receber uma mensagem, ativa o modo de poupança de energia, ativa o Bluetooth e o Wi-Fi, e ainda envia a localização atual do dispositivo.

Comece por configurar o atalho no iPhone

Certifique-se de que a app está instalada. Caso não esteja, pode transferi-la da App Store. Feito isto:

1. Aceda à app Atalhos no seu iPhone.

2. Clique no "+" localizado no canto superior direito para adicionar um novo atalho.

3. Renomeie o atalho para algo como "iPhone perdido" para facilitar a identificação.

4. Adicione as seguintes ações ao atalho:

Brilho: configure o brilho do ecrã para 100%.

Modo de baixo consumo: ative este modo para prolongar a bateria do dispositivo.

Bluetooth e Wi-Fi: ative ambas as funcionalidades para ajudar na localização.

Localização: configure para enviar a localização atual do iPhone. Pode também definir a localização "Ótima" clicando na seta junto à opção.

Volume: altere o volume de toque do dispositivo para 100%.

Mensagem: configure o envio de uma mensagem com a localização do iPhone para uma pessoa de confiança.

5. Depois de configurar todas as ações, clique em "OK" para guardar o atalho.

Agora, configure a automatização

1. Aceda à aba "Automatização" na app Atalhos.

2. Clique em "Automatização nova".

3. Pesquise e escolha "Mensagem" como o trigger.

4. Defina um ou mais remetentes de confiança.

5. Especifique a palavra-chave que aciona a automatização ("perdido", por exemplo).

6. Selecione a opção "Executar imediatamente" para que as ações sejam realizadas assim que a mensagem com a palavra-chave for recebida.

7. Clique em "Seguinte" para avançar.

8. Aqui, selecione o atalho que criou anteriormente.

A automatização será então adicionada à sua lista.

Como funciona?

Assim que a palavra-chave especificada for enviada para o seu iPhone a partir de um dispositivo de confiança, o atalho será ativado automaticamente. O iPhone aumentará o brilho do ecrã, ativará o Bluetooth e o Wi-Fi, colocará o volume no máximo, e enviará a sua localização atual para a pessoa escolhida. Este processo facilita a localização do dispositivo, mesmo em situações complicadas.

❗ Certifique-se de que o seu iPhone está configurado para permitir automatizações acionadas por mensagens e que a localização está ativa. Além disso, tenha cuidado ao escolher os remetentes e as palavras-chave para evitar ativações indesejadas.

