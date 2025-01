Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

We Are The People - Empire Of The Sun

Empire of the Sun é uma banda australiana de música eletrónica formada em 2007. O duo é composto por Luke Steele, dos The Sleepy Jackson, e Nick Littlemore, dos Pnau.

Walking on a Dream, o álbum de estreia da dupla, foi editado em Outubro de 2008 na Austrália. A dupla tem contrato com as editoras EMI Austrália e Virgin UK.

Luke Steele e Nick Littlemore conheceram-se em 2000, depois de terem sido introduzidos pelo executivo da Steele's A&R, Simon Moor, num bar em Sydney. Os dois já tinham contrato com a EMI e já estavam a trabalhar nos seus próprios projetos independentes, mesmo assim tornaram-se amigos e decidiram iniciar um projeto de música colaborativa em conjunto. A Primeira colaboração deles foi a música "Tell the Girls That I'm Not Hangin' Out", a qual apareceu no álbum de 2003 de The Sleepy Jackson, Lovers.

Mas a dupla desfez-se quando Steele optou por usar uma versão diference da música. Littlemore contou depois à Rolling Stone Australia: "Eu sou uma pessoa muito intensa e eu levo coisas ao coração. " Eles reuniram-se para duas músicas no álbum Pnau de Pnau, "Freedom" e na abertura "With You Forever". Littlemore comentou: "Quando Peter Mayes e eu escrevemos With You Forever, eu percebi que tinha que enviar a letra à Luke. Um dia depois, ele telefonou-me e cantou a música inteira para mim. " Isso iniciou o que depois virou à banda Empire do Sol.

Como Steele estava vivendo na cidade Perth (Uma cidade grande da Austrália) e Littlemore estava em Sydney pelos próximos meses o par independentemente continuaram escrevendo músicas para o projeto e organizaram reuniões em Sydney nas qual eles decidiram como o álbum seria. Depois a dupla foi para o estúdio com Peter Mayes gravar o material, do qual foi todo produzido por eles.

Mesmo o nome do projeto sendo atribuído ao romance de 1984 do mesmo nome por J. G. Ballard, Littlemore nega isso e justifica, dizendo, “o nome vem mais da ideia do facto de que nós estamos viajando pelo mundo indo à lugares de impérios da civilização onde o sol é venerado. O nome não é baseado no romance de Ballard e nem no filme de Spielberg com o mesmo nome.“

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?