Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Nick Cave & The Bad Seeds - Red Right Hand

Nicholas Edward Cave (Warracknabeal, 22 de setembro de 1957) é um músico, compositor, escritor, argumentista e, ocasionalmente, ator australiano.

É mais conhecido pelo seu trabalho no rock, com os Nick Cave and the Bad Seeds, onde explora temáticas como a religião, a morte, o amor, a América e a violência. Em julho de 2015, o seu filho faleceu ao cair de um penhasco em Brighton, em East Sussex, Inglaterra. Tinha quinze anos - este episódio culminou na temática do disco Skeleton Tree, que o músico vinha a produzir na altura, com os Bad Seeds.

Nascido e criado na zona rural de Victoria, Cave estudou arte em Melbourne antes de liderar os Birthday Party, uma das principais bandas pós-punk da cidade, no final dos anos 70. Mudaram-se para Londres em 1980. Desiludidos com a vida lá, evoluíram para um som mais sombrio e desafiante que ajudou a inspirar o rock gótico e adquiriu a reputação de "a banda ao vivo mais violenta do mundo". Cave tornou-se reconhecido pelas suas atuações de confronto, pelo seu cabelo preto e aparência gótica e emaciada. A banda separou-se pouco depois de se mudar para Berlim em 1982, e Cave formou Nick Cave and the Bad Seeds no ano seguinte, mais tarde descrito como uma das bandas "mais temíveis e duradouras" do rock.

No filme Harry Potter e as Relíquias da Morte (parte 1) é tocada a música "O'Children", da sua autoria.

Cave viveu no Brasil, na cidade de São Paulo, entre 1990 e 1993 e tem um filho brasileiro, nascido durante este período, chamado Luke Cave.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify



Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?