Astronauta da NASA foi hospitalizado após regressar da ISS

Após quase oito meses a bordo da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), um grupo de astronautas regressou à Terra, tendo um deles ficado hospitalizado.

A missão Crew-8, composta por quatro astronautas, aterrou na costa da Flórida, na madrugada de sexta-feira, após 232 dias, ou quase oito meses, a bordo da ISS.

No regresso à Terra, a SpaceX Dragon executou uma reentrada e uma aterragem normais, tendo a recuperação da tripulação e da nave espacial decorrido sem incidentes, segundo a NASA, numa publicação.

Apesar da aparente conformidade, uma "avaliação adicional dos membros da tripulação foi solicitada por uma questão de cautela", aquando das análises médicas de rotina, acrescentou a agência espacial.

Com esse objetivo, os astronautas da NASA, Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, e o cosmonauta da Roscosmos, Alexander Grebenkin, foram levados para a Ascension Sacred Heart Pensacola.

Três deles tiveram alta logo a seguir, mas um dos astronautas da NASA ficou no hospital "sob observação como medida de precaução", com um problema de saúde não especificado.

Sobre essa permanência no hospital, segundo o The Guardian, a NASA disse que não revelaria informações médicas específicas, por forma a proteger a privacidade do membro da tripulação, mas forneceria atualizações à medida que estivessem disponíveis.