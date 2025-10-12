Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

The Smashing Pumpkins - The Everlasting Gaze

The Smashing Pumpkins (ou Smashing Pumpkins)[nota 1] é uma banda norte-americana de rock alternativo formada em Chicago no ano de 1987. A banda sofreu diversas mudanças de membros ao longo do tempo, mas durante a maior parte da sua carreira, assim como na maioria dos créditos nos seus álbuns, foram compostos por Billy Corgan (voz, guitarra), James Iha (guitarra, voz), D'arcy Wretzky (baixo, voz) e Jimmy Chamberlin (bateria, percussão).

Menos influenciados pelo punk rock do que outras bandas contemporâneas de rock alternativo, a banda possui uma sonoridade bastante diversificada, densa, com uma forte presença de guitarras e com elementos de grunge, heavy metal, shoegazing, dream pop, rock progressivo e música eletrónica. O líder da banda, Billy Corgan, é o principal compositor - as suas grandes ambições musicais e letras catárticas moldaram as canções e álbuns da banda, que têm sido descritos como "angustiados, relatos da terra de pesadelos de Billy Corgan".

Os Smashing Pumpkins surgiram no mainstream com o seu segundo álbum de estúdio, Siamese Dream, lançado em 1993. A banda construiu a fama deste álbum com uma extensa digressão, e o seu sucessor, Mellon Collie and the Infinite Sadness, lançado no ano de 1995, estreou-se na primeira posição da Billboard. Com aproximadamente 20 milhões de álbuns vendidos só nos Estados Unidos e mais de 40 milhões em todo o mundo, os Smashing Pumpkins foram uma das bandas mais aclamadas e de maior sucesso comercial dos anos 90. De qualquer maneira, brigas internas, uso de drogas e a diminuição das vendas dos álbuns obrigaram a banda a se encerrar no ano de 2000. Em abril de 2006, Billy Corgan anunciou que a banda estava retornando e que iriam gravar um novo álbum. Os membros que regressaram foram Billy Corgan e Jimmy Chamberlin, e contrataram os novos membros Jeff Schroeder (guitarra, voz), Ginger Reyes (baixo, voz) e Lisa Harriton (teclados, voz) em 2007 para a digressão de promoção do álbum Zeitgeist.

