Segurança Social: verificação médica para trabalhador online

Para uma maior eficiência e transparência, a Segurança Social adicionou uma nova funcionalidade que permite acompanhar o estado da verificação da incapacidade dos seus trabalhadores.

Monitorização de todo o processo através do Portal da Segurança Social

As entidades empregadoras podem solicitar a verificação da incapacidade dos seus trabalhadores com Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho (CIT), através do Portal da Segurança Social.

As empresas podem agora monitorizar todo o processo através do Portal da Segurança Social, beneficiando de uma gestão mais clara, ágil e transparente.

O Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho (CIT) é o documento que comprova que um trabalhador está temporariamente incapaz de exercer a sua atividade profissional por motivo de doença ou acidente. Pode saber mais aqui.