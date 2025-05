Elon Musk ganhou! OpenAI abandona planos para ser uma empresa 100% comercial

Após meses a tentar tornar-se uma empresa puramente comercial, a OpenAI decidiu finalmente manter o seu estatuto híbrido e deixar que a entidade sem fins lucrativos mantivesse o controlo sobre o lado comercial do grupo. Uma decisão que surge após pressão de muitas vozes críticas, incluindo a do cofundador da OpenAI, Elon Musk.

Desde 2019, a OpenAI opera sob um modelo híbrido: uma organização sem fins lucrativos que controla uma LLC com fins lucrativos. Esta estrutura complexa permitiu atrair investidores preservando uma missão de interesse geral. Esta entidade comercial acabará por se tornar uma Corporação de Benefício Público (PBC), ou seja, uma empresa com fins lucrativos comprometida com uma missão pública.

Em termos concretos, isto significa que o conselho de administração da entidade sem fins lucrativos, que despediu Sam Altman em novembro de 2023, mantém o controlo da OpenAI. O novo PBC contará com a organização sem fins lucrativos como acionista significativo.

A grande mudança é que o mecanismo de retorno limitado está a ser abandonado. Os investidores e os colaboradores passarão a deter ações tradicionais, sem limite de mais-valias. Até ao momento, os investidores na subsidiária comercial podem lucrar até 100 vezes o seu investimento inicial, o que já parece bastante rentável. Quaisquer lucros adicionais iriam para a entidade sem fins lucrativos que controla a OpenAI.

Numa carta aos colaboradores, o CEO reiterou que a missão da empresa permanece inalterada Garantir que a IA beneficia toda a humanidade. “Queremos abrir o código-fonte de modelos muito poderosos”, escreve. “Queremos dar aos nossos utilizadores bastante liberdade na forma como utilizam as nossas ferramentas, dentro de limites alargados, mesmo que nem sempre partilhemos a mesma estrutura moral, e permitir-lhes decidir por si próprios como se comporta o ChatGPT.”

A OpenAI planeia também que o lado sem fins lucrativos, agora melhor financiado graças à sua participação na PBC, apoie iniciativas em áreas como a saúde, a educação, a investigação científica e os serviços públicos. Uma comissão dedicada será responsável por fazer recomendações sobre este assunto.

Esta é uma mudança grade para a OpenAI. O desejo de transformação de longa data de Sam Altman era tornar o criador do ChatGPT numa empresa 100% comercial. Isto motivou uma ação legal de Elon Musk, cofundador da OpenAI, que viu a conversão com desconfiança. O responsável da Tesla chegou mesmo a fazer uma proposta grotesca para comprar a OpenAI.