Oscal ELITE 1 – o novo tablet premium com ecrã 2.5K de 12,1″ da Oscal

Com o objetivo de "abanar" um pouco o mercado dos tablets, a Oscal acaba de lançar o seu primeiro topo de gama na sua linha de tablets premium. Além de um ecrã de 12,1" com resolução 2.5K e de um SoC de 6 nm, o novo Oscal ELITE 1 traz muitas funcionalidades e especificações interessantes.

O ecrã - o maior tamanho e a maior resolução lançada pela Oscal

Um tablet do tamanho de um ecrã de laptop? É isso mesmo. O ELITE 1 foi concebido para obter uma produtividade idêntica à conseguida num laptop.

Tem também uma vertente forte no entretenimento, incluindo quatro altifalantes Smart-PA e suporte para Widevine L1 1080P. Na produtividade, inclui funcionalidades de divisão de ecrã, modo PC 2.0 e tem ferramentas Office pré-instaladas.

A pensar no estudo, inclui a canela stylus e tem modos de conforto para os olhos, nomeadamente, com redução de luz azul.

Câmaras frontal e traseira com ArcSoft 9.0

A captação de imagem também mereceu especial atenção neste modelo, principalmente devido à forte vertente de comunicação remota utilizada atualmente.

Assim, na traseira tem uma câmara dupla, composta por uma Sony IMX362 de 12 MP e uma câmara de profundidade de 2 MP. Já na frente, traz uma câmara Samsung de 13 MP.

O software é o ArcSoft 9.0, capaz de fazer uma melhoria na qualidade de imagem na ordem dos 18%, adicionando também as capacidades do Google Lens no reconhecimento de imagem.

SoC Helio G99 - um octa-core de 6 nm com chip 4G

O tablet ELITE 1 traz um SoC muito competente. O MediaTek Helio G99 tem uma arquitetura de 6 nm, com 24 GB de RAM DDR4X e armazenamento interno UFS2.1 de 256 GB.

Atinge uma pontuação de 417246 no benchmark AnTuTu. Tudo isto é alimentado por uma bateria de 8800 mAh, com carregamento de 33W e carregamento inverso de 5W para emergências.

DokeOS_P 4.0 - um sistema operativo "ultra-smooth" baseado no Android 14

Para permitir maior conveniência e otimização na realização de tarefas, bem como uma operação muito suave numa interface personalizada, o Oscal ELITE 1 traz o sistema operativo DokeOS_P 4.0 baseado no Android 14.

Como acessórios, além da já referida caneta stylus, inclui uma proteção de ecrã de vidro temperado e uma capa. Também se destacam o slot híbrido para cartões, Wi-Fi 5 Dual-band, Bluetooth 5.0 e sistema de navegação 4 em 1.

Preço e disponibilidade

O novo tablet Oscal ELITE 1 estará em promoção de lançamento, de 20 de maio a 7 de junho, com um grande desconto de lançamento de cerca de 50%, podendo assim ser adquirido por cerca de 210€ + IVA.

Oscal ELITE 1