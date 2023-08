Utilizadores vão deixar de poder bloquear outras contas na rede social X, diz Elon Musk

Desde a aquisição do Twitter que a plataforma, que agora se chama X, tem passado por um sem número de mudanças significativas e, de uma maneira geral, nem todas elas agradam. Mais recentemente, Elon Musk disse que rede social vai deixar de ter o recurso que permite aos utilizadores bloquear outras contas.

Vai deixar de ser possível bloquear outras contas na X

Continua o rol de mudanças na agora designada rede social X... e cada uma parece ser mais polémica do que outra. Agora, de acordo com as afirmações de Elon Musk, a plataforma vai retirar um popular recurso de proteção, o qual possibilita que os utilizadores consigam bloquear outras contas. O recurso de bloquear outras contas dá poder ao utilizador de restringir outros utilizadores a contactá-lo, a ver as suas publicações e a segui-lo na rede social.

Foi através de um tweet publicado nesta sexta-feira (18) que o executivo deu a conhecer esta alteração, embora saliente que a funcionalidade irá manter-se para as Mensagens Diretas (DMs).

Por sua vez, Musk também garante que a X vai manter a funcionalidade 'mute', a qual impede que um utilizador veja contas específicas, mas não impede que o utilizador que foi silenciado veja que foi alvo desta ação, como acontece no bloqueio.

Tal como seria de esperar, esta decisão já está a ser fortemente criticada pelos utilizadores, até porque desde que Elon Musk assumiu a direção da plataforma, os investigadores detetaram um aumento no discurso de ódio e conteúdo anti-semita na rede social, levando a que alguns governos acusassem a empresa de não fazer o suficiente para moderar o conteúdo. Mas como o executivo se considera um defensor da liberdade de expressão, as suas opções já seriam de esperar.

A ativista Monica Lewinsky usou a rede social para salientar que a medida é uma "ferramenta crítica para manter as pessoas seguras online". E em resposta a esse mesmo tweet, a presidente-executiva da X, Linda Yaccarino, defendeu a decisão do CEO Elon Musk.

Na resposta, a executiva diz que "a segurança dos nossos utilizadores no X é a nossa prioridade número um. E estamos a construir algo melhor do que o estado atual de bloquear e silenciar. Por favor, continuem a enviar feedback".

Aplicação X pode vir a ter problemas nas lojas de apps

Esta medida pode levar também a um conflito com as diretrizes implementadas pelas lojas de apps, App Store e Google Play. A Apple, por exemplo, considera que as aplicações com conteúdo gerado pelo utilizador devem ter a capacidade de bloquear utilizadores abusivos. Já a Google diz que as apps devem fornecer um sistema na aplicação para bloquear o conteúdo gerado pelos utilizadores.

Contudo, até ao momento, a X, Google e Apple ainda não tinham respondido aos pedidos de comentários feitos pela Reuters.