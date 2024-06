Novas conversas comunitárias do Messenger são independentes dos grupos do Facebook

A Meta permite-lhe agora criar conversas comunitárias massivas no Messenger com pessoas às quais não está ligado de forma alguma. Esta funcionalidade permitirá adicionar 5000 participantes à conversa.

Meta aposta nas conversas da comunidade

Em 2022, a Meta lançou as Conversas da Comunidade para os Grupos do Facebook, dando às pessoas que pertencem aos mesmos grupos uma forma fácil de falar em tempo real. Embora esse recurso da comunidade esteja vinculado a grupos na rede social, este não está - permitirá usar o Messenger como se usa o Discord: dará para se conectar com até 5000 pessoas aleatórias usando a aplicação.

A empresa não publicou um anúncio, mas confirmou o lançamento da nova funcionalidade ao TechCrunch. Todas as conversas da comunidade serão exibidas num só lugar dentro da aplicação Messenger, com cada uma tendo um espaço "Home" onde os administradores podem publicar atualizações e anúncios.

De acordo com a página de suporte da Meta para a funcionalidade, esta "não está disponível para todos ou em todas as plataformas neste momento". Saberá se faz parte deste lançamento se vir a opção de criar uma nova comunidade no menu esquerdo da sua aplicação Messenger no smartphone.

Se criar uma comunidade, terá o poder de remover alguém da conversa, denunciar ou remover conteúdos, e eliminar a conversa por completo. No entanto, todos os membros podem fazer convites partilháveis, pelo que as comunidades têm potencial para crescer muito para além do círculo inicial de participantes.

No entanto, o facto de esta variante das conversas do Facebook se destinar a conversas públicas também significa que terá de ter mais cuidado com o que partilha. Não são apenas os membros atuais que poderão ver o que disse, mas também os futuros membros que outras pessoas convidarem.

Como refere o TechCrunch, poderá utilizar a nova opção para criar conversas para escolas, organizações e outros grupos com um grande número de potenciais membros. Também pode ser uma opção mais conveniente e melhor do que a funcionalidade de conversas comunitárias semelhante do WhatsApp, uma vez que a aplicação precisa de estar ligada a um número de telefone.

