Revolut: Atenção às novas comissões! Saiba o que muda…

A Revolut tem vindo a anunciar que irá preceder à atualização da nossa estrutura de comissões. Em causa estão as comissões instantâneas que poderão ter algum impacto para os utilizadores.

Uma transferência instantânea com cartão permite-lhe enviar dinheiro diretamente da sua conta Revolut para um cartão de débito Visa ou Mastercard de um destinatário que não tenha uma conta Revolut.

Revolut: O que muda com as novas comissões?

Quando transfere dinheiro da sua conta Revolut a partir de um país SEPA ("Single Euro Payments Area") atualmente é cobrada uma comissão variável de 0,7% por cada transferência instantânea com cartão. Isto significa que se enviar 1000 €, ser-lhe-á cobrada uma comissão de 7 € sobre esse montante (1007 € no total).

A partir de 08/01/24, irá ser introduzida uma comissão mínima de 0,20 € (ou o montante equivalente na moeda em que enviar a transferência) por cada transferência instantânea com cartão. Em alguns casos, esta comissão substituirá a comissão variável de 0,7%.

Quais são os países SEPA?

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Chéquia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suécia são países SEPA, assim como a Suíça, o Reino Unido, São Marino, Cidade do Vaticano, Andorra, Mónaco e os três países do Espaço Económico Europeu (EEE): Islândia, Noruega e Liechtenstein. Relativamente às nossas estruturas de comissões de transferências instantâneas com cartão, as mesmas comissões SEPA também se aplicam à Gronelândia, Israel e Turquia.

Quando transfere dinheiro da sua conta Revolut para um cartão não-SEPA

A 08/01/24 a Revolut irá reduzir a comissão variável nas transferências instantâneas com cartão de 2,3% para 1% para 16 países (países aplicáveis indicados abaixo) fora do Reino Unido ou da região SEPA. Isto significa que, se enviar 1000 € para um destes mercados, ser-lhe-á cobrado o montante total de 1010 €, em vez de 1023 €.

A Revolut revela em comunicado que a revisão das estruturas de comissões é feito com alguma frequÇencia para garantir que continuam a ser competitivas, cobrindo simultaneamente os custos fixos.