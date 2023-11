Procura por veículos elétricos abranda na Europa. Clientes querem preços mais acessíveis

Após anos de crescimento acelerado, as vendas de veículos elétricos (VE) na Europa parecem estar a abrandar, à medida que os condutores esperam por modelos melhores e mais baratos, que estão dois a três anos atrasados.

Fabricantes de elétricos estão assustadas

As vendas de veículos totalmente elétricos na Europa aumentaram 47% nos primeiros nove meses de 2023, mas, em vez de celebrarem, os fabricantes de automóveis, incluindo a Tesla , a Volkswagen e a Mercedes-Benz, deram um tom sombrio.

As elevadas taxas de juro e um mercado pouco dinâmico estão a desmotivar os clientes, advertiram, com a entrada de encomendas de veículos elétricos da Volkswagen a ser metade do que foi no ano passado.

Os concessionários na Alemanha e em Itália, bem como os estudos realizados por quatro empresas de análise de dados a nível mundial, afirmam que o abrandamento da aceitação não se deve apenas à incerteza económica, uma vez que os consumidores não estão convencidos de que os veículos elétricos satisfazem as suas necessidades em termos de segurança, autonomia e preço.

O principal problema é a incerteza. Muitos assumem que a tecnologia irá melhorar e preferem esperar três anos pelo próximo modelo do que comprar agora um veículo que rapidamente perderá valor.

Afirmou Thomas Niedermayer, diretor de um concessionário de automóveis.

A era do baixo crescimento pode ter chegado

Os críticos há muito que avisam que a falta de VE a preços acessíveis acabaria por travar o forte crescimento das vendas impulsionado pelos primeiros utilizadores e pelas frotas das empresas.

Um desempenho mais fraco em setembro, os inquéritos ao sentimento dos consumidores e os comentários sombrios das fabricantes de automóveis e dos concessionários indicam que a era do baixo crescimento pode ter chegado.

As fabricantes de automóveis dos EUA, embora mais atrasados na transição para os veículos elétricos, também estão a sentir o impacto. A Ford e a GM avisaram recentemente que estavam a adiar o lançamento de modelos de veículos elétricos mais baratos e a reduzir as despesas devido a uma procura mais fraca e a custos mais elevados na sequência dos novos contratos da United Auto Worker.

Mas o problema é cíclico. A procura continuará a ser lenta enquanto não houver VEs mais baratos disponíveis, afirmou Felipe Munoz, da JATO Dynamics, sobre o abrandamento das vendas na Europa em setembro.

Do ponto de vista regulamentar, não têm de lançar produtos neste momento - podem dar-se ao luxo de se concentrarem na rentabilidade. Mas precisam de estar atentos à Tesla e às marcas chinesas, porque não querem ficar muito para trás.

Disse Alistair Bedwell, diretor de previsões de grupos motopropulsores da GlobalData.

