O efeito das baterias dos elétricos: Panasonic aumenta o lucro em 42%

Muito se tem falado sobre os carros elétricos e este é um segmento em constante crescimento. Como tal, estes veículos necessitam de variados componentes, sendo que as baterias são das peças mais importantes. Neste campo, a Panasonic é uma das marcas mais importantes no fornecimento de baterias e o sucesso tem sido tal que a empresa japonesa registou um aumento de lucro de 42% no primeiro trimestre fiscal de 2023.

Panasonic alcança lucro de 42% no 1º trimestre fiscal de 2023

Segundo as informações divulgadas pelo Reuters, a Panasonic anunciou nesta segunda-feira (31) os seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2023, o qual abrange os meses de abril, maio e junho de 2023 e terminará a 31 de março de 2024. De acordo com a publicação, a empresa japonesa conseguiu registar um lucro de 42% nesse período, um resultado que vai ao encontro das expetativas já avançadas pelo mercado.

Tal como podemos ver pela tabela seguinte, a Panasonic conseguiu um lucro de 90,37 mil milhões de ienes japoneses, um valor que ronda os 600 milhões de euros, numa conversão direta à taxa atual. No mesmo período do ano passado (abril, maio e junho de 2022), a gigante japonesa tinha conseguido um lucro de 63,7 mil milhões de ienes (~410 milhões de euros).

As estimativas apontavam para que o lucro operacional nos últimos três meses da empresa rondassem em média os 91,18 mil milhões de ienes, um valor conseguido numa pesquisa que envolveu 11 analistas da Refinitiv.

Tal como sabemos, a Panasonic tem sido uma das empresas com maior destaque no desenvolvimento de baterias para carros elétricos, sendo a que fornece praticamente todas as baterias para os carros da Tesla, empresa de Elon Musk. Mas a japonesa quer alargar ainda mais a sua presença neste ramo e, como tal, as informações recentes mostram que a Panasonic e a Subaru poderão anunciar em breve uma parceria para um novo plano de elétricos.